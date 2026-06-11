OMS avertizează că Europa trebuie să ia măsuri după aproximativ 200.000 de decese cauzate de caniculă / FOTO: magnific.com @detry

Canicula provoacă în fiecare an mii de decese în Europa, iar Organizația Mondială a Sănătății susține că multe dintre aceste tragedii ar putea fi evitate prin politici publice adecvate.

În fiecare an, temperaturile extreme duc la creșterea numărului de îmbolnăviri asociate căldurii și la decese în întreaga lume. Numai în Europa, canicula a fost responsabilă pentru peste 200.000 de decese în ultimii patru ani, iar aproape toate aceste pierderi de vieți omenești ar fi putut fi prevenite, a declarat Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, informează Euronews.

„Efectele schimbărilor climatice reprezintă un pericol real și prezent, iar cea mai imediată și mortală manifestare a acestora este căldura extremă”, a afirmat Hans Kluge cu ocazia prezentării noului ghid al OMS privind Planurile de acțiune pentru sănătate în perioadele de caniculă, lansat în Germania.

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„Valurile de căldură nu mai sunt fenomene meteorologice excepționale. Ele au devenit o criză recurentă care provoacă suferință, curmă vieți și pune presiune asupra sistemelor de sănătate și infrastructurii”, a adăugat acesta.

OMS avertizează că Europa se numără printre regiunile cele mai afectate de încălzirea globală și se confruntă deja cu episoade de caniculă din ce în ce mai frecvente.

Cele mai multe decese premature asociate temperaturilor extreme au fost înregistrate în Italia, urmată de Spania, Germania și Grecia. Dintre aceste țări, Grecia a raportat cel mai mare număr de decese provocate de caniculă raportat la un milion de locuitori.

Creșterea temperaturilor la nivel global, urbanizarea accelerată și îmbătrânirea populației contribuie simultan la expunerea unui număr tot mai mare de persoane la căldura excesivă și la sporirea vulnerabilității în fața efectelor acesteia.

Potrivit OMS, aceste tendințe generează o povară tot mai mare și distribuită inegal în ceea ce privește bolile și decesele provocate de caniculă și subliniază necesitatea unor măsuri eficiente de prevenție și pregătire.

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„Protecția împotriva căldurii este și o problemă socială. Cei care nu au o grădină sau o piscină și locuiesc în apartamente supraîncălzite, aflate în cartiere urbane dominate de beton, cu greu se pot proteja de temperaturile ridicate”, a declarat Carsten Schneider, ministrul federal al Mediului din Germania.

Hans Kluge a fost de acord că măsurile individuale, precum evitarea expunerii la căldură și menținerea locuințelor cât mai răcoroase, pot avea un impact important, însă a subliniat că acestea nu sunt suficiente pentru a combate o criză de asemenea amploare.

Eforturi coordonate pentru protecția populației în perioadele de caniculă

Organizația Mondială a Sănătății a publicat joi cea de-a doua ediție a planurilor de acțiune pentru sănătate în timpul valurilor de căldură. Documentul oferă guvernelor și altor instituții recomandări pentru îmbunătățirea măsurilor de prevenție și a răspunsului în fața temperaturilor extreme.

„Pe scurt, planurile de acțiune pentru sănătate în perioadele de caniculă salvează vieți. Ele le permit orașelor și statelor să anticipeze, să se pregătească și să răspundă într un mod coordonat la episoadele de căldură extremă”, a declarat Hans Kluge.

Ghidul include o gamă largă de măsuri, de la extinderea spațiilor verzi pentru a crea mai multă umbră în orașe și amenajarea unor rețele de centre de răcorire, până la implicarea serviciilor sociale pentru a se asigura că persoanele în vârstă rămân hidratate și pregătirea profesorilor și a îngrijitorilor de copii pentru a recunoaște semnele afecțiunilor provocate de caniculă.

Prima versiune a acestor recomandări a fost publicată de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2008. Noua ediție a fost actualizată pentru a include cele mai recente concluzii rezultate din cercetare și din experiența acumulată în aplicarea măsurilor de protecție împotriva căldurii extreme.

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