Cum ajung copiii cu malformații cardiace de la diagnostic la tratament în timp record. Dr. Florin Ionescu (SANADOR): Avem soluția cea mai rapidă

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Spitalul Clinic SANADOR își consolidează poziția în chirurgia cardiovasculară pediatrică, după ce 81 de copii cu malformații cardiace congenitale au fost operați cu succes în ultimii trei ani. Reușita programului se bazează pe colaborarea unei echipe multidisciplinare și pe implicarea specialiștilor din întreaga țară în misiuni medicale pro-bono.

Spitalul Clinic SANADOR își consolidează statutul de centru de excelență în medicina pediatrică din România. 81 de copii cu malformații cardiace congenitale au fost operați cu succes în ultimii trei ani, prin programul de chirurgie cardiovasculară pediatrică.

Dr. Florin Ionescu, medic specialist cardiologie pediatrică, în cadrul Spitalului Clinic SANADOR, a evidențiat că succesul intervențiilor pentru copiii cu malformații cardiace se bazează pe încrederea părinților, dar și pe colaborarea unei rețele de specialiști din întreaga țară, implicați în misiuni medicale pro-bono desfășurate la SANADOR cu sprijinul fundațiilor partenere.

Vezi și - Copiii cu afecțiuni cardiace, salvați prin muncă de echipă. Dr. Doris Andronescu, SANADOR: Performanța medicală nu se face cu un singur om

Dr. Florin Ionescu (SANADOR): „O copilărie frumoasă începe cu o inimă sănătoasă”

„Eu, personal, sunt recunoscător pentru toți acești părinți, care au încredere și în mine, și în echipa SANADOR, pentru a efectua aceste intervenții chirurgicale. Marele avantaj este că am colegi, în toată țara, care știu că se pot baza pe aceste misiuni medicale, desfășurate pro-bono în SANADOR, cu ajutorul fundațiilor, inclusiv Mereu Aproape.

De ce este important diagnosticul rapid al malformațiilor cardiace

Este poate un pic dificil de zis că nu au avut un diagnostic, dar atâta vreme cât cineva ridică o suspiciune de malformație cardiacă, atunci ei au cumva noroc să ajungă la mine. Și eu, practic, îmi dau seama despre ce este vorba și pot să vorbesc cu întreaga echipă despre care sunt următorii pași pentru soluția terapeutică.

Ce putem oferi în cadrul Spitalului SANADOR este soluția cât mai rapidă. Am un exemplu care se va opera zilele următoare, pe care am descoperit-o în urmă cu două săptămâni și le-am putut oferi rapid soluția. Faptul că, în două săptămâni, ai o intervenție chirurgicală, pe cord deschis, cu o soluție pe termen lung, astfel încât copilul să aibă o inimă sănătoasă și o copilărie frumoasă, mi se pare nemaipomenit în România", a declarat dr. Florin Ionescu, medic specialist cardiologie pediatrică.

VIDEO

Vezi și: Misiunile cardiopediatrice SANADOR: 81 de vieți salvate radical în ultimii trei ani