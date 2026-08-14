Cauza incidentului din avionul Ryanair, în care un pasager a fost aspirat pe geam

Îmbarcare avion. Foto: Unsplash

Un raport preliminar al anchetatorilor americani arată că ruperea unei pale a motorului a provocat spargerea geamului avionului Ryanair și aspirarea parțială a pasagerului sârb, salvat de soția sa și de alți doi pasageri în incidentul din luna iulie.

Potrivit unui raport preliminar al anchetatorilor americani, se cunosc acum noi detalii despre incidentul de la bordul avionului Ryanair, în urma căruia un cetățean sârb a fost aspirat pe geamul avionului, în timpul unui zbor Grecia-Germania.

La începutul lunii iulie, un eveniment șocant a avut loc în timpul unui zbor din Salonic către Memmingen: fragmente desprinse din motor au spart geamul cabinei, iar prin deschizătura creată capul și umărul drept al unui pasager au fost aspirate.

Ce s-a întâmplat în timpul zborului

Conform unui raport preliminar al National Transportation Safety Board (NTSB) și citat de BBC, incidentul s-a produs după ce o pală a ventilatorului motorului s-a rupt, la scurt timp după decolarea avionului, pe 10 iulie, în timpul zborului din Grecia către Germania.

Cetățeanul sârb Ljubiša Karović a avut capul și umărul drept aspirate prin geamul avionului, fiind „grav rănit și în stare de șoc”.

Citește și: Mărturia bărbatului aspirat pe geamul avionului Ryanair, la o viteză de 600 km/h. Un pasager albanez l-a salvat, sub ochii soției

Soția sa, Svetlana Grković Maksimović, a declarat ulterior că ea și alți doi pasageri l-au ținut de picioare pe bărbat timp de câteva minute.

Desfășurarea evenimentului

NTSB a precizat că zborul de la Salonic la Memmingen a suferit o „defecțiune a palelor ventilatorului motorului nr. 2 (dreapta)” în timpul urcării după decolare.

„Echipajul a decis să se întoarcă la Aeroportul Internațional din Salonic (SKG), unde a efectuat o aterizare fără probleme”, se arată în raport.

În zilele de după incident, autoritățile elene au delegat NTSB responsabilitatea deplină pentru anchetă.

Raportul prezintă și o cronologie a evenimentelor relatată de echipaj. Piloții au spus că au primit o alertă privind vibrații puternice ale motorului în timpul urcării. Ca răspuns, au redus puterea motorului și au efectuat o serie de verificări. Când vibrațiile au încetat, echipajul a continuat urcarea cu pilotul automat, potrivit raportului.

Ulterior, vibrațiile motorului au crescut din nou, iar echipajul a auzit o bubuitură puternică. Piloții au declarat atunci o situație de urgență și au început coborârea.

Însoțitorii de bord au raportat că au auzit și au simțit vibrațiile și au observat o cantitate mică de fum înainte ca măștile de oxigen să fie activate. Unul dintre însoțitorii de bord a spus că apoi a observat pasageri care cereau ajutor după ce un pasager ajunsese parțial blocat într-un geam deteriorat al cabinei, geamul fiind complet desprins.

Motorul fusese supus unei inspecții în luna mai

Motorul fusese supus unor inspecții cu ultrasunete în luna mai, fără să fie identificate probleme, se menționează în raport.

Directorul Ryanair, Michael O'Leary, sugerase anterior că incidentul ar fi putut fi provocat de „deteriorarea motorului de către un obiect străin”.

Citește și: Avertismentul lui Cezar Osiceanu după incidentul grav cu Boeing 737 MAX al Ryanair: „Dacă se confirmă fisurarea fuselajului, tot ce zboară avion MAX în lume se oprește”