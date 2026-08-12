MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Taiga

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Italia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează, miercuri, cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, regiunea Sicilia, că activitatea vulcanului Etna continuă, fiind perturbat traficul aerian.

Potrivit unui comunicat al MAE, toate zborurile de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea operaţiunilor aeriene depinde de evoluţia activităţii vulcanice şi de condiţiile meteorologice.

Sursa citată precizează că se înregistrează întârzieri şi anulări către şi dinspre Aeroportul Comiso şi Aeroportul Internaţional Malta.

Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau înregistrează întârzieri semnificative sunt sfătuiţi să nu se prezinte la aeroport decât în situaţia în care primesc instrucţiuni în acest sens din partea companiei aeriene.

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Recomandări pentru cetățenii români

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze înainte de începerea călătoriei în legătură cu situaţia existentă şi să respecte cu stricteţe recomandările autorităţilor locale, să evite deplasările/excursiile în zona vulcanului şi să monitorizeze actualizările publicate de Departamentul Protecţiei Civile italiene, regiunea Sicilia, pe pagina de Internet: https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=74.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului al României la Catania: +39 095 537 909, +39 095 536 139, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului României la Catania +39 320 965 3137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://catania.mae.ro/, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

VEZI ȘI: Vulcanul Etna erupe din nou și paralizează traficul aerian. Atenționare MAE pentru români: Mii de călători sunt afectați / update