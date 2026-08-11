Tunel la granița Letoniei cu Belarus, folosit de migranți. Autoritățile lansează „Operațiunea Vârcolacul”

Tunel subteran. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Letonia a anunțat descoperirea unui tunel subteran la granița cu Belarus, folosit de migranți pentru a intra ilegal în Uniunea Europeană. Autoritățile de la Riga pregătesc o operațiune împotriva rețelelor de trafic de persoane.

Letonia a anunțat marți, 11 august, că a fost descoperit un tunel la granița cu Belarus. Autoritățile de la Riga au prezentat planuri pentru combaterea rețelelor despre care afirmă că ajută un număr tot mai mare de migranți să treacă ilegal frontiera.

Incidente multiple cu migranți ilegali

Luna trecută, soldații letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranții care încercau să intre din Belarus. Cele două țări au o graniță de 173 kilometri, iar Letonia este stat membru al Uniunii Europene.

„Protecția frontierei estice a Letoniei va fi consolidată printr-o cooperare mai strânsă între Poliția de Frontieră, Poliția de Stat, Forțele Armate Naționale și serviciile de securitate, precum și prin utilizarea mai intensă a dronelor pentru detectarea timpurie și reținerea migranților ilegali”, a declarat ministrul de Interne Janis Dombrava în cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul Andris Kulbergs, scrie presa internațională.

În ultimele săptămâni, statele europene și-au exprimat îngrijorarea cu privire la migrația necontrolată, în urma sosirii a zeci de mii de persoane din Maroc în exclava spaniolă Ceuta, deși majoritatea acestor migranți au părăsit ulterior teritoriul.

Letonia se pregătește pentru a contracara valul imigraționist

Premierul leton Kulbergs a declarat că rețelele criminale facilitează migrația din Belarus către Letonia, aducând migranții în interiorul spațiului Schengen fără frontiere interne, însă destinația finală a migranților se află în alte țări europene.

„Ei migrează acolo unde este mai ușor să intre în UE. Așadar, nu trebuie să fim locul cel mai ușor de traversat”, a declarat Kulbergs în cadrul conferinței de presă.

El a promis că autoritățile vor viza rețelele care transportă migranții de la graniță către destinațiile lor, precum și punctele de sprijin pentru migranți din Letonia, în cadrul unei operațiuni denumite „Operațiunea Vârcolacul” („Operation Werewolf”).

„Dacă totul merge conform planului, suntem convinși că vom da deja o lovitură suficient de puternică acestui sistem”, a declarat Kulbergs. „Vreau să le spun organizatorilor: totul va lua sfârșit”, a mai informat acesta.

Luna trecută, Kulbergs a declarat pentru Reuters că situația migranților reprezintă o „amenințare hibridă”, ceea ce a determinat Letonia să dubleze numărul polițiștilor de frontieră.

Guvernul a anunțat că Letonia va coopera cu țările vecine, Estonia, Lituania, Polonia, pentru a opri fluxul de migranți.

Tunel subteran descoperit și în Lituania

Lituania a anunțat în iulie că a descoperit, de asemenea, un tunel pe care migranții îl foloseau pentru a intra în țară din Belarus. Grănicerii lituanieni au descoperit tunelul subteran săpat dinspre Belarus către Lituania, în districtul Varėna, în sud-estul țării. Tunelul avea aproximativ 1 metru diametru și era săpat la circa 1,5 metri adâncime. Nu era încă finalizat și nu ajunsese până la suprafața teritoriului lituanian.

Șeful Serviciului de Stat pentru Paza Frontierei din Lituania, Rustamas Liubajevas, a declarat că autoritățile au observat o schimbare a tacticii migranților, care ar fi început să utilizeze tot mai mult tuneluri sau pasaje subterane pentru a trece din Belarus în UE.