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Cine sunt cei care au făcut TikTok-ul cu informația falsă despre ambulanța neagră care „fură copii”?

Am întrebat Poliția Română. Răspunsul a fost: „Cercetările sunt în curs”. Am continuat întrebarea cu „ce riscă cei care au făcut TikTok-ul despre ambulanța neagră?”, mi s-a răspuns că „în funcție de elementele concrete constatate”.

Până acum știm doar că cele șapte persoane implicate în atacul asupra unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, produs sâmbătă noapte în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Ce nu știm însă este cine a făcut acel TikTok care a generat isterie. Poliția Română îi caută. Aceasta este, de fapt, informația care ar trebui să ne intereseze pe toți.

Ce riscă persoana care a făcut acel video pe TikTok

Conform Codului Penal, fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat. Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune.

A fost un precedent... tot la Cluj: Un bărbat a instigat oamenii pe Tiktok să iasă cu „topoare, furci și drujbe” la proteste: „Mergem în Parlament”

În 2025, un bărbat din Cluj, cunoscut ca „Justițiarul de Cluj”, a fost amendat penal pentru instigare publică, după ce a îndemnat pe rețelele sociale oamenii să iasă în stradă „cu topoare, furci, coase și drujbe”.



Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat la 6.000 de lei amendă penală, la care se adaugă interzicerea dreptului de a ocupa funcţii publice timp de 3 ani şi plata a 600 de lei cheltuieli judiciare pe un bărbat, pentru instigare publică, în urma unor mesaje postate pe TikTok la începutul acestui an, scria presa locală din Cluj. Bărbatul a postat un mesaj prin care îndemna oamenii să se înarmeze, fiecare cu ce poate, şi să iasă în stradă.

Judecătorii care l-au găsit vinovat au considerat că îndemnurile de acest fel pe reţelele sociale cu public numeros pot genera reacţii în lanţ şi tulburări grave ale ordinii publice. De precizat că în cazul din 2025, instigarea publică nu a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat.

VEZI ȘI: Cluj-Napoca: Cele șapte persoane implicate în atacul asupra ambulanței SAJ, arestate preventiv pentru 30 de zile



Cele șapte persoane implicate în atacul asupra unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, produs sâmbătă noapte în localitatea Căprioara, comuna Recea-Cristur, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, procurorul de caz a solicitat instanței arestarea preventivă a celor șapte persoane, după ce față de acestea a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Totodată, față de două dintre persoane a fost pusă în mișcare acțiunea penală și pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice, iar o altă persoană este cercetată și pentru lovire sau alte violențe.

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„În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reținut că, la data de 08.08.2026, în jurul orelor 22.20 - 22:30, inculpații L.D. și C.C.A în calitate de conducători ai autoutilitarelor marca Volkswagen Sharan de culoare negru și marca Volkswagen Transporter de culoare albă, în timp ce se aflau pe Drumul Județean 109A, în localitatea Căprioara, com. Recea Cristur, jud. Cluj au oprit perpendicular pe axul drumului autoturismele menționate anterior împiedicând persoana vătămată C.F.I, conducătorul autospecialei marca MAN cu nr. CJ75EMU să-și continue deplasarea, restricționând persoanei vătămate dreptul la circulația pe drumurile publice. Ulterior, echipajul din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Cluj care se afla in interiorul autospecialei a fost atacat de inculpații C.L., L.D. C.C.A., L.D., C.S., L.S., L. M, care, folosind obiecte contondente, bâte, topoare, pari, lopată și pietre, au produs avarierea autospecialei marca MAN cu nr. CJ75EMU aparținând IGSU Cluj, prin aceste fapte tulburând ordinea și liniștea publică”, se arată în comunicatul Parchetului.

Din probatoriul administrat a mai rezultat că 'inculpata C.L. ar fi spart cu o piatră geamul autospecialei, iar cioburile de sticlă l-ar fi rănit la ochi pe C.F.I., leziunile suferite necesitând 18-20 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare'.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Dej a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a celor șapte pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză s-a beneficiat de sprijinul organelor de cercetare din cadrul Poliției municipiului Dej.