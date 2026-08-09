Traian Băsescu, primul care a anulat alegerile. Criza a început în 2004

Traian Băsescu, pregătit să ia ștampila de vot, la alegerile din 2024

Traian Băsescu îi face vinovați de actuala criză politică pe alegători. Băsescu susține, într-o intervenție exclusivă la RomâniaTv, în emisiunea Simonei Gheorghe, că românii au primit ce au votat, după ce au oferit PSD și PNL aproape 3,4 milioane de voturi la alegerile din 2024.

„Românii s-au bulucit să voteze în aceeași zi primarul, consiliul local, președintele Consiliului Județean, consilierii județeni și lista comună PSD-PNL. Și avem PSD-PNL. S-au despărțit, dar nu este vina mea că s-au despărțit. I-ați votat că i-ați vrut, îi aveți. Ce faceți cu ei? V-au adus aici. De 20 de ani sunt împreună, da? Iar dvs. spuneți că Bolojan e vinovat, chiar toate televiziunile. Tot aceste două partide, când au văzut că nu a ieșit cine a trebuit la prezidențiale, le-au anulat”, spune Băsescu.

Ce urmărește, prin astfel de declarații, putem afla câteva minute mai târziu în aceeași emisiune, când fostul președinte își laudă proiectele de reformă a Sănătății și Educației. Băsescu a devenit, cam târziu, din păcate, preocupat de posteritate și fiindcă nu are realizări cu care să se laude, își critică foștii adversari politici. Răutatea lui Ponta și Antonescu ar justifica, astfel, propriile in”succesuri”.

Recunosc că, în ceea ce privește Sănătatea, planul lui Băsescu poate fi ”reevaluat”-propunerile făcute de grupul de experți pe care l-a reunit la Cotroceni erau corecte și dacă planul lor ar fi fost aplicat, multe dintre necazurile de astăzi ar fi fost evitate. Cu Educația n-a prea nimerit-o, să se lămurească (,) cu Iohannis, ca Mamița cu Mam’mare, dacă se scrie marinal, mariner sau roboțel. Ceva-ceva dreptate are fostul președinte-premier și când se referă la curbele de sacrificiu. Pe lângă Bolojan, Băsescu e ca trotilul față de uraniul îmbogățit. În 2010, a ciuruit doar angajații, nu și pe angajatori, așa că a economia a putut reporni, în cele din urmă. Ilie-Mesie, Salvatorul din Bihor, a ras tot, ca Moartea lui Ivan Turbinca: și scutec și barbă albă, și profesor și antreprenor.

Poporul a ales, Băsescu a anulat votul popular

Revenind la alegeri, să-i amintim dlui Băsescu cine a început cu anularea acestora: chiar domnia sa. Poporul a ales corect în 2004. Majoritatea a vrut ca Adrian Năstase să rămână premier. Mandatul acestuia a însemnat patru ani de creștere economică (cu un vârf de 8,4 procente, în 2004), scăderea inflației, de la 40 la 9 procente, dublarea salariului minim și a numărului de kilometri construiți de autostradă, intrarea în NATO, finalizarea negocierilor de aderare la UE.

În înțelepciunea sa, poporul a decis ca Năstase să împartă puterea cu Băsescu, așa a ajuns Traian președinte. Alegătorii au dorit ca PSD să continue la Palatul Victoria și, în echilibru, la Cotroceni să vină un președinte din Opoziție. Băsescu le-a dat țeapă, nu țepe. A vrut să aibă guvernul său, ca Iohannis, nu guvernul pe care l-a votat poporul. Că n-a reușit, e meritul lui Tăriceanu. Dar, atunci s-a rupt filmul, această criză democratică precede și explică în parte crizele economice care au urmat.

Ion Iliescu putea manevra, în 1996, astfel încât să rămână la Cotroceni, dar a respectat voința cetățenilor. Putem spune că democrația, în cea de-a doua Republică, a primit buletin de identitate în momentul învestirii lui Emil Constantinescu și certificat de deces după ce a otrăvit-o Traian Băsescu, în 2004. Fostul președinte-jucător, devenit între timp comentator, a fost primul anulator al alegerilor. (Dacă se poate spune crizator, doar a zis președintele Iohannis că PSD e crizator, n-ar fi un barbarism prea mare nici anulator, cred).

Oricum, Traian Băsescu nu e bine să își pună mâna în cap și să vorbească de anularea alegerilor în 2024, fiindcă nesocotirea votului popular cu 20 de ani înainte este păcatul original în materie de anulări. Iar el nu e nici Adam, nici Eva, nici mărul, în povestea în care joacă rolul principal.

P.S.

Postacilor care sigur-sigur vor sări că trebuia să alegem ”răul mai mic”, că ”Năstase coruptul, răul și urâtul”, le spun, cum spunea o doamnă din partidul lui Băsescu (PDL, azi PNL), și aici citez: ciocu mic!

Pe criteriul răului mai mic ar rezulta automat că anularea este binele mai mare (doar ce poate fi mai rău decât rusofilul etc?) , așa că foștii lui propagandiști, actualmente ai lui Bolojan, de fapt îl contrazic pe Băsescu.

Doi: corupția în timpul lui Năstase însemna că la construcția de drumuri sau săli de sport, de exemplu, se umflă prețul, ca să se întoarcă un anumit procent ”îndărăt” primarului sau ministrului care a dat contractul. Dar, în urma acestui act de corupție, evident condamnabil, rămâneau totuși ceva drumuri reparate sau construite, ceva construcții ridicate.

Corupția în timpul lui Băsescu a însemnat că se ducea unul cu o hârtie și încasa 300 de milioane de euro. În urma acestui tip de corupție rămânea paguba de 300 de miloane și o hârtie în sertar la ANRP.