Țapul ispășitor dacă acordul cu Iranul va fi un fiasco pentru SUA. Oamenii lui Trump care își joacă viitorul politic în aceste zile

Președintele Donald Trump, alături de vicepreședintele SUA JD Vance și Marco Rubio, Secretarul de Stat

SUA și Iranul au semnat un Memorandum care ar trebui să deschidă calea unui viitor acord de pace, urmând ca în 60 de zile să fie generate negocieri pentru a se ajunge la un consens.

Declarativ, atât SUA cât și Iranul au prezentat publicului intern retorica victoriei. Tehnic, situația e mult mai complicată și ambele părți beligerante caută o ieșire din acest conflict.

Dar cum va arăta această ieșire?

Donald Trump este președintele care a câștigat alegerile pe o platformă de pace fiind în 2015 cel care a spart gheața și a ieșit din rândul Republicanilor la primarele care l-au propulsat spre primul mandat, criticându-l intens pe George W. Bush și „războaiele nesfârșite” ale SUA în Orient. Azi, când o majoritate covârșitoare a americanilor declară public că nu susțin războiul, Washingtonul are nevoie de o ieșire diplomatică, însă ea trebuie să fie onorabilă și să atingă principalul obiectiv: Programul nuclear iranian.

Trump a început aventura în Iran, ceea ce americanii numesc „war of choice”, sperând într-o campanie scurtă de tip blitzkrieg inclusiv prin decapitarea conducerii politice a regimului fundamentalist. Problema cu războaiele e că sunt imprevizibile.

În contextul în care Trump a fost unul din cei mai acerbi critici ai acordului nuclear JCPOA cu Iranul (2015), semnat de Administrația Barack Obama, din care el s-a retras unilateral în 2018, azi Washingtonul are misiunea dificilă a unui acord mai bun, sau, măcar egal.

Însă luni de război care au costat America peste 50 de miliarde de dolari, economia lumii împinsă pe marginea prăpastiei, 13 militari americani uciși, Iranul confruntat cu distrugeri masive, pentru un acord similar similar cu cel din 2014? Și, poate cel mai grav pe termen mediu și scurt, postura strategică a SUA în Orient, slăbită.

Acordul lui Obama limita îmbogățirea uraniului de către Iran la 3,67%, iar acesta din urmă și-a redus centrifugele cu 30%. A predat de asemenea uraniul îmbogățit Federației Ruse, iar SUA în schimb au ridicat o mare parte din sancțiunile economice impuse. Acordul nu prevedea limitarea infrastructurii balistice și nici finanțarea grupărilor teroriste proxy ale Iranului, fapt ce a stârnit puternice critici din partea Israelului.

Azi, în Memorandumul în baza căruia SUA și Iranul încearcă să ajungă la un nou acord, Teheranul ridică pentru prima oară miza cerând ca un viitor acord să fie condiționat de retragerea Israelului din Liban, unde IDF desfășoară operațiuni împotriva grupării teroriste Hezbollah, gruparea șiită a Iranului și brațul înarmat al regimului din nordul Israelului. Interesele de securitate și pericolul existențial pentru Israel nu se suprapun nici de această dată cu Memorandumul semnat între SUA și Iran.

Președintele SUA se confruntă azi cu critici și din partea „war hawks” (n.r. - vulturii războiului) care doresc continuarea războiului și atingerea obiectivelor pe cale militară, dar și pe cei care consideră războiul o mare eroare.

Cine îi va oferi lui Trump un acord? JD Vance își joacă cariera politică, Marco Rubio stă la pândă

Vicepreședintele SUA JD Vance și Secretarul de Stat Marco Rubio fac parte din facțiuni diferite republicane. Primul e un reprezentant al MAGA, mișcare creată de Trump și care s-a opus cu înverșunare războiului, al doilea din tabăra republicanilor tradiționali.

Ambii au aspirații pentru a fi candidatul Partidului Republican la alegerile din 2028.

Vance a stat în umbră la începutul războiului, azi e cel care a făcut un pas în spate și e împins pentru a conduce negocierile de pace și presat în a obține un acord cu Iranul, după eșecul discuțiilor purtate de Steve Witkoff Jared Kushner.

Un viitor acord care va fi aspru criticat și comparat în permanență cu JCPOA al lui Barack Obama, sau un viitor acord fragil care se va prăbuși rapid ori eșecul de a ajunge la un acord și revenirea la bombardamente, toate acestea ar putea fi sfârșitul carierei politice pentru vicepreședintele SUA. Un succes însă care deși va fi monopolizat de Donald Trump, îl va propulsa însă pe JD Vance aproape sigur ca viitorul candidat Republican la Președinție în 2028, mai ales dacă la alegerile pentru Congres din 3 noiembrie a.c. Republicanii vor amortiza pierderile pe care așteaptă să le înregistreze.

Însă pierderea unei Camere la midterm elections, coroborat cu un acord prost, îi va pune vicepreședintelui SUA un băț greu de scos din roată pentru 2028.

În tot acest timp Marco Rubio pare să fi făcut un pas în spate, lăsându-l pe vicepreședintele SUA să mute.