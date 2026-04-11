Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti
Data actualizării: 20:23 11 Apr 2026 | Data publicării: 19:19 11 Apr 2026

EXCLUSIV Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti
Autor: Val Vâlcu

Alegeri Ungaria Sursa: Agerpres

Alegerile de duminică, din Ungaria, pot schimba jocul nu doar la Budapesta, ci și la București.

Opoziția, condusă de Péter Magyar, conduce în sondaje, dar sistemul electoral (care combină votul pe liste cu uninominalul) îl ajută pe Viktor Orbán , permițându-i să obțină mai multe mandate decât ar rezulta proporțional din voturi. 

Liderii europeni au evitat o poziționare explicită, așa cum a făcut-o Donald Trump, dar în marile capitale europene înfrângerea premierului ”iliberal” ar fi considerată victorie. 

Și bursa pariază pe Magyar: acțiunile companiilor legate de Orbán au scăzut, la fel forintul. Investitorii așteaptă ca victoria Opoziției să ducă la deblocarea fondurilor europene înghețate de Bruxelles, aducând Budapestei circa 18 miliarde de euro, spun analiștii citați de Reuters. Competiția pentru atragerea investitorilor la București devine astfel și mai dură...

E preocupat guvernul de această perspectivă, se zbate să ușureze povara birocratică a firmelor, sau să recupereze întârzierile din PNRR? Parlamentul e gata să înlăture, în procedură de urgență, frânele legislative care țin pe loc economia? Nu par a fi acestea subiectele fierbinți, în România. Cum influențează rezultatul votului din Ungaria stabilitatea Coaliției de guvernare din România, dacă se aplică sau nu rezultatul ”referendumului” din PSD, din 20 aprilie, asta da, ar putea să-i intereseze.

Iar răspunsul e simplu: dacă Orbán, ”elevul problemă”, rămâne la butoane în Ungaria, Comisia va fi mai îngăduitoare cu un act de indisciplină al ”elevului model” din România. Dacă Orbán pleacă, regulamentul se aplică la virgulă. Iar probleme avem berechet, de la deficitul bugetar excesiv și persistent, la deficitul de cont curent, datoria în creștere etc. Sunt deschise proceduri de infringement pe mediu, energie, achiziții publice, piața internă. 

Sorin Grindeanu a mers la Bruxelles să explice de ce vrea să schimbe premierul, de ce va convoca o consultare internă în PSD privind ieșirea de la guvernare. Ce i-a spus, față în față, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, nu știm. Dar de scris i-a scris pe Facebook, să vadă toată lumea, că e nevoie de  ”stabilitate și unitate”.  Adică de Bolojan. 

