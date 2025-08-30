Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

Prețul psihologic e o strategie de marketing care funcționează pentru că majoritatea clienților ignoră ce urmează după virgulă și percepe prețul afișat cu zecimală ca fiind mai mic decât cel real.

Comercianții din Statele Unite au sesizat încă de acum o sută de ani că un produs se vinde mai bine dacă prețul afișat e de 1,99 dolari, decât dacă prețul ar fi rotunjit la 2 dolari.

De câteva decenii, prețul psihologic e folosit și pentru a semnala reducerile: produsele obișnuite au prețuri întregi, de zece sau douăzeci de lei, de exemplu, marfa aflată la reducere e 19,99.

La o primă vedere, ai zice că Guvernul a stabilit noua taxă de pod la Fetești ținând cont de prețul psihologic. Adică a crescut taxa de la 13 la doar 19 lei, nu la 20, ca să aibă șoferii impresia că primesc un discount, când de fapt dau cu 40% mai mult.

Problema e că nu există nici hârtii de 13 lei, nici de 19. Cei care vor să plătească taxa de pod la ghișeu așteaptă să primească nu doar bonul, ci și restul. Ca urmare se formează cozi, iar traficul e gâtuit cu zeci de kilometri înainte de Fetești.

Pe de altă parte, e greu de bănuit CNAIR că ar avea o de marketing, în cazul acesta, întrucât taxa de pod între Giurgeni și Vadu Oii a crescut de la 11 la 16 lei, adică durează și mai mult să calculeze și să livreze restul.

Și, probabil, costă mai mult: vă gândiți câți saci cu hârtii de 1 leu trebuie să care în fiecare zi o firmă de pază, de la bancă la Fetești sau Vadu Oii?

