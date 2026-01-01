€ 5.0985
DCNews Stiri Ursul a dat iama la Castelul Peleș, în prima zi din an. A fost emis mesaj Ro-Alert
Data actualizării: 15:01 01 Ian 2026 | Data publicării: 14:58 01 Ian 2026

Ursul a dat iama la Castelul Peleș, în prima zi din an. A fost emis mesaj Ro-Alert
Autor: Doinița Manic

Imagine cu un urs brun. Foto: Pixabay
 

Un urs a fost zărit în apropiere de Castelul Peleş. A fost emis mesaj Ro-Alert.

O alertă privind prezenţa unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în staţiunea montană Sinaia, după ce un animal a fost văzut în apropiere de Castelul Peleş, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, ursul a apărut pe Poteca Regală din Sinaia.

Turiştii şi localnicii au fost avertizaţi prin mesaj RO-ALERT să evite zona, să nu se apropie de animal, să nu încerce sa îl fotografieze sau sa îl hrănească.

urs
ro alert
castelul peles
sinaia
Comentarii

