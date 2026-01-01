Ursul a dat iama la Castelul Peleș, în prima zi din an. A fost emis mesaj Ro-Alert

Un urs a fost zărit în apropiere de Castelul Peleş. A fost emis mesaj Ro-Alert.
O alertă privind prezenţa unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în staţiunea montană Sinaia, după ce un animal a fost văzut în apropiere de Castelul Peleş, transmite Agerpres.
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, ursul a apărut pe Poteca Regală din Sinaia.
Turiştii şi localnicii au fost avertizaţi prin mesaj RO-ALERT să evite zona, să nu se apropie de animal, să nu încerce sa îl fotografieze sau sa îl hrănească.
