Urșii dau buzna în Vâlcea: Intervențiile jandarmilor au crescut. De ce nu se mai tem de oameni
Data actualizării: 16:36 20 Noi 2025 | Data publicării: 16:36 20 Noi 2025

Urșii dau buzna în Vâlcea: Intervențiile jandarmilor au crescut. De ce nu se mai tem de oameni
Autor: Alexandra Curtache

urs-ursi_91805200 Sursa foto: Pexels
 

Numărul intervențiilor jandarmilor pentru alungarea urșilor din zonele locuite ale județului Vâlcea a crescut semnificativ în 2025, animalele devenind tot mai puțin sensibile la prezența omului.

Intervențiile pentru îndepărtarea urșilor din intravilanul și extravilanul localităților din județul Vâlcea au crescut cu peste 35% față de anul trecut, potrivit conducerii Jandarmeriei Vâlcea. Fenomenul este alimentat de tot mai numeroase situații în care animalele sălbatice nu se mai sperie de oameni și revin repetat în zonele locuite.

Doar în trimestrul al treilea al acestui an, jandarmii au fost chemați la 45 de intervenții, dintre care 30 în interiorul localităților, a precizat șeful instituției, col. Grigore Ciaușescu.

Atacuri și pagube în gospodării

„Am avut zile când am avut și patru apeluri în aceeași noapte, care au vizat îndepărtarea urșilor din localități. A fost înregistrată și o persoană rănită, iar pagubele materiale au vizat zece gospodării”, a declarat Ciaușescu în cadrul unei conferințe de presă susținute joi.

Un incident grav a avut loc pe 29 august, în comuna Sălătrucel, unde un bărbat a fost atacat de urs. Jandarmii au intervenit pentru a acorda sprijin victimei și pentru a îndepărta animalul.

Șeful Jandarmeriei Vâlcea a atras atenția că, în numeroase cazuri, urșii revin în zonele din care au fost alungați. Acest comportament este asociat cu fenomenul de habituare, animalele se obișnuiesc cu prezența omului și nu mai reacționează la zgomote sau la alte metode de intimidare.

Noua ordonanță care reglementează intervențiile

Col. Ciaușescu a explicat că Ordonanța de Urgență nr. 60, adoptată recent, clarifică situațiile în care urșii pot fi îndepărtați prin eutanasiere sau relocare, oferind echipelor de intervenție instrumente legale mai clare.

„Pentru prima dată este definită noțiunea de urs habituat, adică un urs care s-a obișnuit practic cu prezența omului și nu mai are reacțiile specifice celui sălbatic. Sunt foarte multe cazuri în care nu mai fug sau fug foarte greu și se întorc imediat”, a explicat Ciaușescu.

Pagube în 22 de localități

Potrivit datelor Direcției pentru Agricultură Județene Vâlcea, anul acesta au fost înregistrate 72 de cereri de despăgubiri din 22 de localități. Urșii au provocat pagube semnificative, fiind raportate atacuri asupra:

  • 35 bovine
  • 44 stupi
  • 40 oi
  • 4 porci
  • 3 capre
  • 73 pomi fructiferi

Autoritățile recomandă populației să semnaleze imediat orice prezență a animalelor sălbatice și să evite confruntarea directă cu acestea.

