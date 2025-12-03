Cătălin Predoiu, declarație de 1 Decembrie: „România se bizuie pe MAI”

„Orice țară se bizuie pe anumiți stâlpi de rezistență. România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne. Este unul din stâlpii de rezistență ai acestei țări. Este o instituție care, an după an, și-a demonstrat nu numai viabilitatea, ci și performanța, utilitatea în serviciul public, în serviciul cetățenilor. O instituție care, an după an, a demonstrat că e capabilă să se modernizeze, să se adapteze cerințelor pe care provocările le ridică în fața sa. O instituție pe care românii și România s-au putut baza și se pot baza în continuare.

Un an plin de provocări pentru Ministerul Afacerilor Interne

Ultimul an, de exemplu, este încă o demonstrație în acest sens. În condiții foarte dificile, într-un context politic complicat, într-un context în care țara a fost atacată cu interferențe străine, într-un context de tensiuni sociale, Ministerul Afacerilor Interne a prezervat legea, ordinea și siguranța publică, a prezervat siguranța cetățenilor și a comunității, a protejat frontierele și înăuntrul țării.

Ministerul Afacerilor Interne și-a făcut datoria, asigurând un climat de liniște și de calm ori de câte ori cetățenii au fost chemați să exercite drepturi fundamentale. A asigurat imparțialitatea sa în aceste momente și a asigurat succese în proiecte și dosare complicate, precum Schengen. Și-a asumat misiuni complicate, cum ar fi protejarea frontierei naționale și combaterea migrației ilegale.

Lupta împotriva criminalității și digitalizarea serviciilor

A abordat curajos fenomene periculoase pentru cetățeni crima organizată, traficul de droguri, traficul de persoane. A continuat eforturile de digitalizare și de multiplicare a serviciilor civile către cetățeni. Este cel mai digitalizat minister din administrația publică.

A continuat să introspecteze propriile neajunsuri. De multe ori am spus, suntem primii care trebuie să recunoască că nu e totul perfect în instituția noastră. Dar niciodată nu ne vom da în lături să recunoaștem atunci când greșim și să reparăm ce nu este în regulă. Și facem în fiecare zi acest lucru. Dar niciodată, nimeni nu poate pune la îndoială faptul că acest minister nu-și urmărește misiunea pe care a primit-o de la Constituție și de la popor, nu încearcă să fie mai bun și nu performează. Nimeni nu poate contesta acest lucru!

Siguranță publică peste media europeană

Ministerul Afacerilor Interne asigură un nivel de siguranță publică mult peste media europeană. Evident că dorim să ne îmbunătățim acest nivel. Evident că în fiecare zi trebuie să fim mai buni. Evident că trebuie să vrem mai mult de la noi înșine. Dar, tot ceea ce am spus până acum sunt doar câteva argumente pentru acest adevăr pe care vă rog să nu-l uitați și să-l aveți permanent în minte, ori de câte ori vă asumați misiunile. Am asigurat și vom asigura ordinea și siguranța publică, protecția cetățenilor, dar aceasta este o muncă de fiecare zi.

Astăzi ați fost recompensați pentru meritele dumneavoastră. Un mare conducător militar spunea că o instituție armată funcționează pe bază de merit, datorie și onoare. Iar atunci când meritul este demonstrat prin fapte concrete, așa cum a fost cazul dumneavoastră, el trebuie și recunoscut.

Ministerul Afacerilor Interne își recunoaște colegii merituoși care și-au făcut datoria. Ați fost propuși de comandanții dumneavoastră. În continuare, trebuie să colaborați cu comandanții dumneavoastră. Sunteți modele! În continuare, trebuie să oferiți acest model, să ajutați și colegii dumneavoastră să-și ridice nivelul, să luptați și cu dumneavoastră să vă ridicați propriul nivel.

Un drum profesional care continuă

Astăzi nu este un punct terminus al unei călătorii, este doar o etapă în parcursul dumneavoastră profesional și aveți datoria, tocmai pentru că ați ridicat nivelul performanței dumneavoastră, să-l duceți mai departe. Merit, datorie și onoare!

Așa cum o țară, spuneam, se bizuie pe stâlpi de susținere, și o instituție se bizuie pe stâlpi de susținere. Și dumneavoastră sunteți unii dintre acești stâlpi de susținere.

Țineți aproape de colegi, ajutați-i să fie mai buni! Țineți aproape de comandanți, urmați-i! Dânșii sunt cei mai buni prieteni pe care îi aveți în misiune sau între misiuni. La rândul lor, comandanții dumneavoastră vor ține aproape de comandanții lor superiori și tot așa până la șefii de arme, iar ei de secretarii de stat și conducerea ministerului. Aceasta este cheia succesului! Merit, datorie, onoare, disciplină, organizare, ordine și loialitate față de lege, față de cetățean, față de patrie, față de echipa dumneavoastră, de comandanți și de misiunile pe care le avem!

Ați primit aceste distincții cu ocazia Zilei Naționale, zilei de 1 Decembrie. Timp de 107 ani, România a mers prin istorie câteodată mai greu, câteodată mai ușor, câteodată cu zile senine, câteodată cu zile înnourate.

Datoria noastră este să ne pregătim întotdeauna pentru orice, astfel încât cetățenii să fie apărați. Astfel încât, fronturile noastre să rămână sigure. Astfel încât cetățenii români să călătorească oriunde în lume în siguranță și să știe că se pot baza pe ajutorul nostru.

MAI rămâne un stâlp de susținere pentru România

Vom rămâne, în continuare, același stâlp de susținere pentru România, pentru țara noastră, pentru cetățeni, iar dumneavoastră veți fi printre stâlpii de susținere ai Ministerului Afacerilor Interne. Ajutați-i pe toți ceilalți din jurul dumneavoastră, pe toți colegii să devină astfel de stâlpi. Când toți vom ridica nivelul, se va face o diferență față de ceea ce realizăm astăzi. Și avem datoria s-o facem permanent! Cum spunea un mare cărturar român, dragostea de țară nu este un merit, este o datorie. Merit, datorie și onoare!

Vă felicit, vă respect alături de colegii din conducerea ministerului, avem numai gânduri bune pentru dumneavoastră, vă stăm alături, dar, în același timp, prin natura atribuțiilor pe care le avem de la lege și de la Constituție, vă cer și vă cerem să continuați în același fel și să deveniți mai buni, mai performanți, mai de nădejde pentru cetățeni și pentru patrie", a transmis Cătălin Predoiu.