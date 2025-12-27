De la 70% la 35%: Încrederea sârbilor în aderarea la UE se prăbușește

Sprijinul populației Serbiei pentru aderarea țării la Uniunea Europeană a scăzut semnificativ, la patru ani de la deschiderea negocierilor, arată un sondaj recent prezentat sâmbătă de agenția Tanjug. Doar 35,8% dintre sârbi s-ar pronunța în favoarea aderării dacă săptămâna viitoare ar avea loc un referendum, în timp ce 33% s-ar opune, iar 22,4% sunt indeciși.

Sondajul, realizat de portalul Suvremena politika în perioada 3-11 decembrie pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de persoane, relevă că sprijinul este mai ridicat în rândul tinerilor. Astfel, doar 18,7% dintre respondenții cu vârste între 18 și 29 de ani se declară împotriva aderării, comparativ cu persoanele de peste 70 de ani, dintre care doar 20% susțin intrarea Serbiei în UE.

Datele indică o scădere constantă a sprijinului față de perioada de dinainte de 2010, când aproximativ 70% dintre sârbi erau pro-UE. Chiar și în anii următori, proporția a rămas peste 50%, însă în august 2022 era de 57%, scăzând la 43% în decembrie același an.