Kuweit, decizie privind producţia şi rafinarea de petrol

Kuweitul a anunţat sâmbătă că şi-a redus producţia şi rafinarea de petrol în urma atacurilor din partea Iranului şi a ameninţărilor iraniene împotriva tranzitului navelor prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Compania petrolieră naţională KPC (Kuwait Petroleum Corporation) a comunicat că decizia a fost luată în cadrul "managementului riscului şi strategiei de continuitate a afacerilor", strict ca măsură de precauţie.

Decizia urmează să fie revizuită pe măsură ce situaţia evoluează; KPC este gata să restabilească nivelurile de producţie imediat ce condiţiile vor permite acest pas.

CITEȘTE ȘI - Prețul la pompă în România nu explodează doar din cauza războiului, ci și a taxelor și accizelor