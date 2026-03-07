€ 5.0941
Stiri

Kuweit, decizie privind producţia şi rafinarea de petrol
Data publicării: 18:29 07 Mar 2026

Kuweit, decizie privind producţia şi rafinarea de petrol
Autor: Ioan-Radu Gava

rafinarie de petrol Foto: Unsplash

Kuweitul îşi reduce producţia şi rafinarea de petrol ca măsură de precauţie în contextul războiului din Iran.

Kuweitul a anunţat sâmbătă că şi-a redus producţia şi rafinarea de petrol în urma atacurilor din partea Iranului şi a ameninţărilor iraniene împotriva tranzitului navelor prin Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Compania petrolieră naţională KPC (Kuwait Petroleum Corporation) a comunicat că decizia a fost luată în cadrul "managementului riscului şi strategiei de continuitate a afacerilor", strict ca măsură de precauţie.

Decizia urmează să fie revizuită pe măsură ce situaţia evoluează; KPC este gata să restabilească nivelurile de producţie imediat ce condiţiile vor permite acest pas. 

CITEȘTE ȘI               -              Prețul la pompă în România nu explodează doar din cauza războiului, ci și a taxelor și accizelor

kuweit
petrol
razboi
iran
