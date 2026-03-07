€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului. Despre ce au discutat
Data actualizării: 13:22 07 Mar 2026 | Data publicării: 13:19 07 Mar 2026

Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului. Despre ce au discutat
Autor: Elena Aurel

imagine cu președintele rus Vladimir Putin Preşedintele rus Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Vladimir Putin a purtat o convorbire telefonică cu omologul său iranian.

Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanţe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în urma "agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului" şi a cerut să se pună capăt imediat ostilităţilor, într-o convorbire telefonică purtată vineri seara, la aproape o săptămână de la declanşarea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.

Cu această ocazie, Putin a exprimat condoleanţe sincere pentru uciderea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a membrilor familiei lui Khamenei, a liderilor politici şi militari iranieni şi a "numeroşilor civili". Totodată, liderul rus l-a asigurat pe omologul său de la Teheran de solidaritatea Moscovei în contextul războiului din Iran.

"Vladimir Putin a reafirmat poziţia de principiu a Rusiei în favoarea unei încetări imediate a ostilităţilor, a respingerii forţei ca metodă de rezolvare a oricăror probleme legate de Iran sau care apar în Orientul Mijlociu şi a unei reveniri rapide pe calea reglementării diplomatice", a declarat Kremlinul.

Putin a spus că este în contact permanent cu liderii statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), care grupează Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman şi Qatar.

"Masoud Pezeshkian şi-a exprimat recunoştinţa pentru solidaritatea Rusiei cu poporul iranian, care îşi apără suveranitatea şi independenţa ţării sale". De asemenea, el a prezentat o actualizare detaliată a evoluţiei conflictului, a declarat Kremlinul.

VEZI ȘI: Președintele Iranului cere scuze statelor din Golf și promite oprirea atacurilor asupra acestora, dar cu o condiție

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
vladimir putin
rusia
convorbire telefonica
conflict orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului. Despre ce au discutat
Publicat acum 33 minute
Expoziție IGENERATION la Palatul Mogoșoaia: „Uncharted Territories / Teritorii necartografiate”
Publicat acum 49 minute
Cel mai bun sandviș din lume, creat de o studentă din 5 ingrediente
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Prețul la pompă în România nu explodează doar din cauza războiului, ci și a taxelor și accizelor
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 24 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 2 ore si 47 minute
Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Publicat acum 8 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Importanța reclamei
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Horoscop 7 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 31 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lansat toată noaptea rachete către Israel
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close