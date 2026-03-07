Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului. Despre ce au discutat

Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanţe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în urma "agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului" şi a cerut să se pună capăt imediat ostilităţilor, într-o convorbire telefonică purtată vineri seara, la aproape o săptămână de la declanşarea ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, relatează Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.

Cu această ocazie, Putin a exprimat condoleanţe sincere pentru uciderea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a membrilor familiei lui Khamenei, a liderilor politici şi militari iranieni şi a "numeroşilor civili". Totodată, liderul rus l-a asigurat pe omologul său de la Teheran de solidaritatea Moscovei în contextul războiului din Iran.

"Vladimir Putin a reafirmat poziţia de principiu a Rusiei în favoarea unei încetări imediate a ostilităţilor, a respingerii forţei ca metodă de rezolvare a oricăror probleme legate de Iran sau care apar în Orientul Mijlociu şi a unei reveniri rapide pe calea reglementării diplomatice", a declarat Kremlinul.

Putin a spus că este în contact permanent cu liderii statelor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), care grupează Arabia Saudită, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman şi Qatar.

"Masoud Pezeshkian şi-a exprimat recunoştinţa pentru solidaritatea Rusiei cu poporul iranian, care îşi apără suveranitatea şi independenţa ţării sale". De asemenea, el a prezentat o actualizare detaliată a evoluţiei conflictului, a declarat Kremlinul.

VEZI ȘI: Președintele Iranului cere scuze statelor din Golf și promite oprirea atacurilor asupra acestora, dar cu o condiție