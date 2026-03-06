Se vinde Telegraph. Mega-achiziție pe piața media, la un preț enorm. Gigantul media care-l cumpără

Grupul Telegraph urmează să fie cumpărat de un gigant media german.
Gigantul media german Axel Springer a anunţat vineri achiziţia grupului Telegraph, inclusiv a ziarului Daily Telegraph, pentru 575 de milioane de lire sterline. Anunțul surpriză pune capăt ambiţiilor de preluare ale rivalului DMGT, proprietarul Daily Mail.
Axel Springer, care deţine tabloidul german Bild, a declarat într-un comunicat de presă că independenţa editorială a publicaţiilor va fi garantată şi şi-a explicat intenţia de a continua dezvoltarea internaţională a Telegraph, arată news.ro.
Germania intenţionează să facă din Telegraph „cel mai citit ziar conservator din lumea vorbitoare de limbă engleză”, a declarat directorul său, Mathias Dřöpfner.
Axel Springer a fost unul dintre primele grupuri media care a anunţat, încă din 2023, reduceri de locuri de muncă în ziarele sale Bild şi Die Welt, pe motiv că inteligenţa artificială ar putea acum înlocui anumite sarcini.
de Anca Murgoci