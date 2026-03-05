Uite ce elegant spune Coita că Țoiu e varză

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, a dat dovadă, în conferința de presă, că nu-și poate stăpâni nervii și opiniile personale nici când funcția i-o cere, în fața jurnaliștilor.

Deși ar fi trebuit să trateze situația românilor din Orientul Mijlociu ca un diplomat, unul implicat și preocupat deopotrivă de soarta tuturor cetățenilor României surprinși de război, Oana Țoiu a ieșit în conferință de presă fără răspunsuri, dar cu aluzii, arătându-se mai preocupată de un conflict propriu decât de soarta a mii de români care așteaptă un răspuns din partea țării lor, nu o informare că e război.

Un diplomat cere, în primul rând, stăpânire de sine, nu comportament de talk-show, iar analistul Alex Coita explică, într-un mod cât mai diplomat posibil, cum avem un ministru de Externe... varză.

”Uitați de barosani. Un stat care funcționează nu lasă pe nimeni în urmă”

”Fuga din Dubai. Uitați de mitul „barosanilor”. Un stat care funcționează nu lasă pe nimeni în urmă.

Dubai nu mai este o destinație de vacanță. Este un nod global intrat brusc în zona de turbulență a unui conflict militar real. Rachetele și dronele care traversează spațiul aerian al Golfului au schimbat atmosfera într-un oraș construit tocmai pe promisiunea stabilității. Zborurile se anulează, coridoarele aeriene se închid și se redeschid intermitent, iar reacția oamenilor este firească: încearcă să vină acasă, unde sunt în siguranță.

Aproximativ 14.000 de cetățeni români se află în acest moment în Emiratele Arabe Unite. Numărul celor care au reușit până acum să ajungă în țară rămâne redus în raport cu amploarea situației. Disproporția dintre dimensiunea problemei și ritmul actual al repatrierilor este evidentă.

”Crizele politice nu verifică conturile bancare”

În România însă discuția a alunecat rapid într-un reflex familiar al spațiului public: resentimentul social. Prezența românilor în Dubai a fost interpretată instantaneu drept semn de prosperitate, iar de aici concluzia pripită că cei aflați acolo ar trebui să se descurce singuri. Astfel s-a născut mitul „barosanilor din Dubai”.

Realitatea este mult mai simplă. Dubai este unul dintre cele mai mari huburi aeriene ale lumii. Milioane de europeni tranzitează orașul anual pentru turism, muncă sau afaceri. Blocarea infrastructurii aeriene transformă instantaneu orice destinație globală într-o capcană logistică. În acel moment statutul social devine irelevant. Crizele geopolitice nu verifică conturile bancare ale pasagerilor înainte să închidă spațiul aerian.

În acest context de forță majoră, conferința de presă susținută mai devreme de ministrul de externe Oana Țoiu arată o inadecvare și lipsă de empatie problematice, care sugerează un deficit democratic îngrijorător. Ministra a prezentat corect realitatea tehnică a situației: spațiul aerian este volatil, zborurile pot fi anulate în ultimul moment, iar evacuările nu pot fi garantate într-un teatru regional aflat sub presiune militară. Descrierea tehnică este corectă.

Diferență semnificativă

Problema apare însă la nivelul mesajului politic. Într-o criză consulară de o astfel de amploare, rolul conducerii diplomatice nu se reduce la explicarea constrângerilor operaționale, ci presupune mobilizarea tuturor instrumentelor statului pentru depășirea acestor constrângeri. Tonul conferinței a fost însă mai degrabă defensiv decât mobilizator. Accentul a căzut pe limitele situației, nu pe capacitatea statului de a acționa. În percepția publică, diferența este semnificativă.

Cetățenii aflați acum în Dubai nu urmăresc explicații tehnice despre volatilitatea spațiului aerian. Ei urmăresc un semnal simplu: statul român își mobilizează resursele pentru a-i aduce acasă. Diplomația, în astfel de momente, nu este doar management consular. Este leadership. Leadershipul înseamnă asumarea unui obiectiv clar – protejarea cetățenilor chiar și atunci când condițiile sunt dificile. Explicațiile administrative nu pot substitui această asumare.

Procedura standard în orice criză consulară majoră

Instrumentele există: blocuri de locuri negociate pe zboruri comerciale pe măsură ce coridoarele aeriene se redeschid, rute alternative prin statele vecine care mențin aeroporturi operaționale și utilizarea mecanismelor europene de cooperare pentru acces la zboruri organizate de alte state membre. Nu este nimic excepțional în aceste măsuri. Ele reprezintă procedura standard în orice criză consulară majoră.

”Întrebarea reală este dacă statul român își înțelege propriul rol”

Adevărata întrebare nu este dacă românii aflați în Dubai „merită” sprijin. Întrebarea reală este dacă statul român își înțelege propriul rol. Cetățenia nu funcționează doar în vremuri liniștite; devine relevantă exact în momentele de criză. Un stat matur nu judecă stilul de viață al cetățenilor săi înainte să intervină și nu analizează destinațiile lor de vacanță. Un stat matur își organizează capacitatea de protecție.

Situația din Dubai nu trebuie dramatizată, dar nici tratată cu indiferență. Crizele testează instituțiile exact în punctul lor sensibil: capacitatea de a acționa rapid atunci când lucrurile devin complicate. Diferența dintre un stat formal și unul funcțional devine atunci vizibilă.

Testul este simplu: un stat care funcționează își aduce oamenii acasă” scrie Alexandru Coita, pe contul său de Facebook.