Cineastul Ugo Bienvenu a ținut un discurs emoționant împotriva AI: Nu trebuie să renunțați la imaginație

Pentru a realiza Arco, filmul său de animaţie nominalizat la Oscar, cineastul francez Ugo Bienvenu a desenat exclusiv în 2D povestea unui băieţel venit dintr-un viitor în care umanitatea trăieşte în armonie cu natura, departe de roboţi şi de sistemele AI ce modelează vremurile contemporane, informează AFP.

„De asta am făcut un film SF. Pentru a spune generaţiei actuale că 'pot exista alte subiecte, alte lucruri pe care ni le putem imagina, a mărturisit pentru AFP regizorul francez.

Ugo Bienvenu, un autor de BD în vârstă de 38 de ani aflat la primul său film de animaţie, lansează un avertisment împotriva folosirii din ce în ce mai răspândită a inteligenţei artificiale.

„Nu este un instrument. E ca şi cum am vrea, pentru că avem o super cârjă, să ne tăiem un picior, spune cu indignare desenatorul, foarte ataşat de procesul artizanal al creaţiei.

Discursul lui contravine poziţiei luate de Academia care decernează premiile Oscar.

Anul trecut, Academia şi-a actualizat regulile pentru a preciza că AI este considerat un instrument neutru, asemenea efectelor speciale. Filmele care concurează pot aşadar să-l utilizeze, dar vor fi evaluate ţinând cont de gradul în care un om s-a aflat în centrul iniţiative creatoare.

Apărarea muşchiului imaginaţiei

Această decizie a contribuit la calmarea dezbaterilor iscate de unii dintre pretendenţii la Oscarul pentru cel mai bun film, precum „The Brutalist, care a utilizat AI pentru ameliorarea accentului arhitectului maghiar interpretat de Adrien Brody, sau „Dune: Part Two, care a folosit inteligenţa artificială pentru a uniformiza ochii albaştri ai populaţiei Fremen, nomazii deşertului din această saga interstelară.

La ediţia de anul acesta a Oscarurilor, două scurtmetraje de animaţie, „Ahimsa şi „All Heart, au profitat de schimbările în regulamentul Academiei, revendicând în mod deschis utilizarea AI. Cele două pelicule s-au numărat printre cele circa 100 de film eligibile, însă nu au fost nominalizate.

Din perspectiva lui Ugo Bienvenu, este o pantă periculoasă întrucât imaginaţia este un „muşchi capabil să se blocheze.

Din punctul de vedere al unui artist, dacă ne spunem că maşina va face asta în locul nostru, nu vom face niciodată eroarea care ne va permite să ne accesăm inconştientul, care să ne permită să accesăm locul cel mai profund din noi, a mai spus el.

Prânzul nominalizaţilor la Oscar, care a avut loc la începutul lui februarie, i-a mai liniştit temerile. AI a ocupat o parte importantă a conversaţiei, dar din punctul lui de vedere, toată lumea este cam de aceaşi părere.

„Am impresia că se încearcă să ne fie impus cu forţa. Dar când eram în acea sală, am înţeles că nimeni nu vrea cu adevărat să-l utilizeze”, a mai spus el.

În ianuarie, peste 800 de artişti, printre care actriţele Scarlett Johansson şi Cate Blanchett, dar şi regizorul Guillermo Del Toro, au publicat o scrisoare deschisă în care îi acuză pe giganţii AI de „furt.

„Taxarea apei utilizate

Cineastul mexican Guillermo Del Toro, realizatorul peliculei „Frankenstein, nominalizată anul acesta la Oscarul pentru cel mai bun film, se revoltă şi el de mai mulţi ani împotriva acestei tehnologii. În domeniul animaţiei, este o insultă adusă vieţii însăşi, a spus cineastul în 2022.

O opinie pe care o împărtăşeşte şi Ugo Bienvenu.

„Adevăratul pericol este că (...) ne slăbesc puterile intelectuale. Nu este nici măcar vorba despre slujbele noastre, este vorba despre ceea ce ne face să fim oameni, a avertizat cineastul francez

„Ficţiunea înseamnă împărtăşirea experienţei, aminteşte el, ceea ce face ca atunci când ni se întâmplă ceva grav în viaţă să fim puţin mai pregătiţi emoţional şi să nu fim complet doborâţi.

Cineastul este îngrijorat că orizontul unei părţi a umanităţii va fi de acum limitat de maşini, care vor crea artificial divertisment repetitiv.

„Astăzi, există oameni care folosesc haine confecţionate de roboţi, dar şi mâncare pregătită de roboţi, grosso modo, sunt săracii. Iar astăzi, această castă va consuma ficţiune fabricată de roboţi, a mai spus el cu regret.

Pentru a evita asta, trebuie „taxată apa folosită în procesul de producţie cu AI, a mai spus el.

În decembrie, un studiu publicat de site-ul Digiconomist estima că volumele anuale de apă utilizate de sistemele AI ating sau chiar depăşesc consumul mondial de apă îmbuteliată.

AI „nu este gratuit, a mai spus Ugo Bienvenu. Acest lucru are repercusiuni fizice asupra inconştientului nostru.