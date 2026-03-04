Comandanți ai armatei SUA, acuzați că invocă „planul lui Dumnezeu” pentru războiul lui Trump în Iran

Sâmbătă, 28 februarie, Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar comun în mai multe orașe din Iran, ucigându-l pe liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei și aruncând în haos întreaga regiune a Orientului Mijlociu.

Și acum, în ceea ce reprezintă cea mai bizară noutate din operațiunea militară comună SUA-Israel de până acum, trupele americane au afirmat că li s-a spus de către comandanții lor că președintele acționează sub oarecare providență divină.

Mărturii din interiorul armatei: „Trump a fost uns de Iisus”

O relatare șocantă, care a fost distribuită pe Substack-ul jurnalistului Jonathan Larsen, a dezvăluit că un comandant de unitate de luptă le-a spus subofițerilor (NCO) că atacurile militare din Iran fac parte din „planul lui Dumnezeu”.

„Ne-a îndemnat să le spunem trupelor noastre că totul face parte din planul divin al lui Dumnezeu și a făcut referire în mod specific la numeroase citate din Cartea Apocalipsei care se referă la Armaghedon și la întoarcerea iminentă a lui Iisus Hristos”, a afirmat membrul serviciului militar, conform Ladbible.

Reclamantul a continuat apoi să susțină că un comandant ar fi spus că președintele Trump a fost „uns de Iisus”, adăugând: „El a spus că președintele Trump a fost uns de Iisus pentru a aprinde focul de semnalizare în Iran, pentru a provoca Armaghedonul și a marca întoarcerea sa pe Pământ. Avea un zâmbet larg pe față când a spus toate acestea, ceea ce a făcut ca mesajul său să pară și mai nebunesc”.

„Comandantul nostru ar putea fi descris probabil ca un susținător al creștinismului mai întâi. El este așa de foarte mult timp și ne-a spus clar că dorește ca toți cei aflați sub comanda lui să devină creștini, la fel ca el”, a continuat plângerea (conform Middle East Eye).

Peste 110 plângeri din 40 de unități militare

Potrivit Fundației pentru Libertatea Religioasă în Armată (MRFF), de sâmbătă au fost depuse peste 110 plângeri de către membri ai armatei din 40 de unități militare separate pentru a raporta comandanți „fanatici creștini”.

Plângerea anonimă a fost depusă în numele a 15 membri ai armatei, dintre care 11 creștini, un musulman și un evreu și provenea de la soldați aflați în stare de „alertă”, ceea ce înseamnă că ar putea fi trimiși în Orientul Mijlociu în orice moment.

Conform Codului Uniform de Justiție Militară (UCMJ), impunerea convingerilor religioase asupra altor membri ai armatei este interzisă în armata SUA.

Președintele și fondatorul MRFF, Mikey Weinstein, a adăugat că plângerile similare cu cea de mai sus nu sunt izolate și că fundația a fost „inundată” cu plângeri similare.

Un oficial al Casei Albe a negat că comandanții ar fi folosit scripturi religioase în discursurile adresate trupelor, potrivit MailOnline, și a reiterat principalele obiective ale operațiunii din Iran ale lui Trump, și anume distrugerea rachetelor, marinei și industriei de muniții ale țării.