DCNews Stiri Ți-au apărut pete albe ciudate pe buze? Iată ce poți să ai
Data actualizării: 12:03 03 Mar 2026 | Data publicării: 12:03 03 Mar 2026

Ți-au apărut pete albe ciudate pe buze? Iată ce poți să ai
Autor: Alexandra Curtache

Pete sau herpes Pete la buze / Foto: Pexels

Este perfect normal să fii îngrijorat dacă ai observat un grup de pete albe apărute pe corp, mai ales în zona gurii și a organelor genitale. Dar, înainte să intri în panică și să faci o programare la medicul de familie, ar fi bine să te asiguri că nu este vorba de pete Fordyce.

Petele Fordyce sunt mici umflături albe sau galbene care pot apărea pe gură, pe interiorul obrajilor și pe organele genitale.

Descoperite în 1896 și numite după dermatologul american Dr. John Addison Fordyce, petele sunt cauzate de mărirea și vizibilitatea glandelor sebacee din pielea noastră.

Potrivit Cleveland Clinic, aceste pete sunt de obicei prezente de la naștere, dar devin mai vizibile în timpul și după pubertate și sunt o „parte naturală a pielii”.

De fapt, este probabil ca mai mulți dintre noi să avem pete Fordyce decât ne dăm seama, deoarece Healthline afirmă că petele apar la aproximativ 70-80% dintre adulți. Deci, nu este nimic îngrijorător.

Care este diferența dintre petele Fordyce și herpes?

Petele Fordyce seamănă în mod îngrijorător cu herpesul. Herpesul este cauzat de virusul herpes simplex (HSV) și se transmite prin contactul strâns cu o zonă infectată, adesea prin activitate sexuală, principalul simptom fiind veziculele dureroase.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 3,8 miliarde de persoane sub 50 de ani (64%) la nivel global au virusul herpes simplex de tip 1 (herpes oral), în timp ce 520 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani (13%) la nivel mondial au virusul herpes simplex de tip 2 (herpes genital).

Nu există leac pentru herpes, însă leziunile vor dispărea și vor reapărea în timp.

Diferențele cheie între petele Fordyce și herpes sunt că primele nu sunt contagioase, sunt nedureroase și nu provoacă mâncărime – toate acestea fiind indicatori cheie că nu ați dezvoltat herpes.

Cum poți scăpa de petele Fordyce?

Deși petele nu sunt un motiv de îngrijorare, unele persoane ar putea dori să le îndepărteze.

Potrivit clinicii Cleveland, există mai multe tratamente care pot fi utilizate pentru a elimina petele Fordyce. Acestea includ:

  • Crioterapia - frig extrem utilizat pentru a îngheța și distruge țesutul vizat
  • Electrodessicarea - curenți electrici de înaltă frecvență transmisi printr-un ac pentru a arde zona afectată
  • Tratamente cu laser
  • Terapia cu micro-punch: cea mai invazivă opțiune, terapia cu micro-punch implică îndepărtarea țesutului.

Dacă tratamentele chirurgicale vi se par prea drastice, puteți încerca și anumite tratamente topice, cum ar fi retinoizii pe bază de rețetă sau peelingul chimic.

