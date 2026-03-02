Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit. De ce au ales să țină secret cei doi actori

Reușind să provoace frenezia publicului doar prin simplul fapt că au fost văzuți la cumpărături la magazinul local Waitrose, Zendaya și Tom Holland au păstrat întotdeauna discreția asupra relației lor. Detaliile despre viața lor personală sunt de multe ori doar presupuneri sau informații scurse ocazional în interviuri.

Cei doi protagoniști ai filmului Spider-Man: No Way Home păstrează discreția la un nivel atât de ridicat, încât multe dintre lucrurile pe care le știm despre ei sunt, în esență, doar presupuneri, deducții sau informații scurse ocazional în interviuri.

Dar se pare că felicitările sunt pe măsură. Stilistul de lungă durată al Zendayei a afirmat seara trecută că cei doi actori s-au căsătorit.

Iconicul Law Roach vorbea pe covorul roșu al premiilor SAG Actor Awards 2026 când a decis să dezvăluie vestea fericită.

De la platoul de filmare la inelul de logodnă

Zendaya și Holland s-au cunoscut pe platoul de filmare al filmului Spider-Man: Homecoming din 2016, înainte de a fi implicați într-o relație romantică în 2021.

Apoi, în stilul lor caracteristic, logodna lor a ieșit la iveală când Zendaya a pășit pe covorul roșu la Globurile de Aur de anul trecut cu un diamant imens pe degetul de logodnă. Echipa celor doi a confirmat în cele din urmă vestea.

Așadar, se pare că au creat un precedent pentru o dezvăluire fastuoasă pe covorul roșu, Roach asumându-și rolul de crainic al orașului aseară.

„Nunta a avut deja loc. Ați ratat-o!”, a declarat stilistul de lungă durată al actorului din Dune pentru Access Hollywood.

Reporterul a întrebat apoi: „Este adevărat?”, iar Roach a răspuns: „Este foarte adevărat!”

Dacă cineva ar trebui să știe, stilistul este cu siguranță acela, el fiind un membru apropiat al echipei vedetei încă din anii 2010.

Inițial prieten cu un prieten al tatălui lui Zendaya, Kazemba Coleman, el a început să lucreze cu Zendaya când ea era încă regina Disney Channel. Cei doi au devenit prieteni buni, oferind ținute iconice de-a lungul anilor.

Cei doi actori vorbesc rar în public despre relația lor, dar când o fac, este întotdeauna foarte frumos și drăguț.

Holland s-a referit la Zendaya ca fiind „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată” și „salvarea lui” în timpul filmelor Spider-Man.

Câștigând faimă odată cu franciza, el a spus într-un episod al podcastului Dish from Waitrose: „Zendaya și cu mine suntem un cuplu foarte puternic... în sensul că putem să ne înțelegem unul pe celălalt în privința unui lucru foarte, foarte unic.”

Și într-un interviu anterior, Zendaya a spus: „Poate că sunt puțin părtinitoare, dar el nu este doar persoana mea preferată, ci [și] persoana mea preferată cu care lucrez.”