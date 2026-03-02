€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit. De ce au ales să țină secret cei doi actori
Data actualizării: 13:28 02 Mar 2026 | Data publicării: 11:27 02 Mar 2026

Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit. De ce au ales să țină secret cei doi actori
Autor: Alexandra Curtache

Zendaya și Tom Holland Foto: Instagram - Tom Holland

După ani de discreție și speculații, vestea este oficială: Zendaya și Tom Holland și-au unit destinele. Stilistul vedetei, Law Roach, a dezvăluit informația pe covorul roșu al premiilor SAG Actor Awards 2026.

Reușind să provoace frenezia publicului doar prin simplul fapt că au fost văzuți la cumpărături la magazinul local Waitrose, Zendaya și Tom Holland au păstrat întotdeauna discreția asupra relației lor. Detaliile despre viața lor personală sunt de multe ori doar presupuneri sau informații scurse ocazional în interviuri.

Cei doi protagoniști ai filmului Spider-Man: No Way Home păstrează discreția la un nivel atât de ridicat, încât multe dintre lucrurile pe care le știm despre ei sunt, în esență, doar presupuneri, deducții sau informații scurse ocazional în interviuri.

Dar se pare că felicitările sunt pe măsură. Stilistul de lungă durată al Zendayei a afirmat seara trecută că cei doi actori s-au căsătorit.

Iconicul Law Roach vorbea pe covorul roșu al premiilor SAG Actor Awards 2026 când a decis să dezvăluie vestea fericită.

De la platoul de filmare la inelul de logodnă

Zendaya și Holland s-au cunoscut pe platoul de filmare al filmului Spider-Man: Homecoming din 2016, înainte de a fi implicați într-o relație romantică în 2021.

Apoi, în stilul lor caracteristic, logodna lor a ieșit la iveală când Zendaya a pășit pe covorul roșu la Globurile de Aur de anul trecut cu un diamant imens pe degetul de logodnă. Echipa celor doi a confirmat în cele din urmă vestea.

Așadar, se pare că au creat un precedent pentru o dezvăluire fastuoasă pe covorul roșu, Roach asumându-și rolul de crainic al orașului aseară.

„Nunta a avut deja loc. Ați ratat-o!”, a declarat stilistul de lungă durată al actorului din Dune pentru Access Hollywood.

Reporterul a întrebat apoi: „Este adevărat?”, iar Roach a răspuns: „Este foarte adevărat!”

Dacă cineva ar trebui să știe, stilistul este cu siguranță acela, el fiind un membru apropiat al echipei vedetei încă din anii 2010.

Inițial prieten cu un prieten al tatălui lui Zendaya, Kazemba Coleman, el a început să lucreze cu Zendaya când ea era încă regina Disney Channel. Cei doi au devenit prieteni buni, oferind ținute iconice de-a lungul anilor.

Cei doi actori vorbesc rar în public despre relația lor, dar când o fac, este întotdeauna foarte frumos și drăguț.

Holland s-a referit la Zendaya ca fiind „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată” și „salvarea lui” în timpul filmelor Spider-Man.

Câștigând faimă odată cu franciza, el a spus într-un episod al podcastului Dish from Waitrose: „Zendaya și cu mine suntem un cuplu foarte puternic... în sensul că putem să ne înțelegem unul pe celălalt în privința unui lucru foarte, foarte unic.”

Și într-un interviu anterior, Zendaya a spus: „Poate că sunt puțin părtinitoare, dar el nu este doar persoana mea preferată, ci [și] persoana mea preferată cu care lucrez.”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zendaya
tom holland
casatorie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Rusia a spus clar că BRICS nu va interveni pentru a ajuta Iranul în conflictul cu SUA și Israel
Publicat acum 17 minute
Cât costă performanța copiilor în România? O mamă dă cifrele care îți taie respirația
Publicat acum 28 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
Publicat acum 55 minute
Anunțul Germaniei privind conflictul din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat
Publicat acum 56 minute
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în topul televiziunilor din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie. Trei avioane americane, doborâte din greșeală de Kuweit
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
Publicat acum 4 ore si 25 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 5 ore si 48 minute
Horoscop 2 martie 2026. Marte intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close