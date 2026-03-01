Iran ar fi lansat rachete spre bazele britanice din Cipru. Informaţia a fost făcută publică de secretarul Apărării din Marea Britanie

John Healey, secretarul Apărării din Marea Britanie, a anunţat că două rachete iraniene au fost trase în direcţia insulei Cipru, acolo unde se află baze militare cheie ale Regatului Unit. Conform aceluiaşi Healey, nu este clar dacă rachetele aveau ca ţintă finală bazele militare de pe insulă.

"Nu suntem siguri dacă au fost trase cu intenţia de a lovi bazele noastre", a spus Healey, citat de London Evening Standard.

Potrivit acestuia, aproximativ 300 de soldaţi britanici se află în baze din Bahrain, în apropierea locurilor ţintite de Iran.

Conform România TV, rachetele iraniene trase spre Cipru au ajuns în mare şi nu şi-au atins ţinta.