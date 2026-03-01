€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Iran ar fi lansat rachete spre bazele britanice din Cipru. Informaţia a fost făcută publică de secretarul Apărării din Marea Britanie
Data actualizării: 12:30 01 Mar 2026 | Data publicării: 12:06 01 Mar 2026

Iran ar fi lansat rachete spre bazele britanice din Cipru. Informaţia a fost făcută publică de secretarul Apărării din Marea Britanie
Autor: Florin Răvdan

drona-rudia-cristian-barbu_51525600 Foto: Pexels

Forţele armate iraniene au încercat să atace bazele britanice din Cipru, anunţă ministrul Apărării din Marea Britanie.

John Healey, secretarul Apărării din Marea Britanie, a anunţat că două rachete iraniene au fost trase în direcţia insulei Cipru, acolo unde se află baze militare cheie ale Regatului Unit. Conform aceluiaşi Healey, nu este clar dacă rachetele aveau ca ţintă finală bazele militare de pe insulă. 

"Nu suntem siguri dacă au fost trase cu intenţia de a lovi bazele noastre", a spus Healey, citat de London Evening Standard.

Potrivit acestuia, aproximativ 300 de soldaţi britanici se află în baze din Bahrain, în apropierea locurilor ţintite de Iran. 

Conform România TV, rachetele iraniene trase spre Cipru au ajuns în mare şi nu şi-au atins ţinta. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cipru
iran
rachete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Ce poate face România pentru Israel, după izbucnirea conflictului cu Iran
Publicat acum 9 minute
Ayatollahul Alireza Arafi, în triumviratul care va asigura tranziţia în Iran
Publicat acum 36 minute
Andrei Ţărnea (MAE): Cetăţenii români să rămână în locurile unde se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Iran ar fi lansat rachete spre bazele britanice din Cipru. Informaţia a fost făcută publică de secretarul Apărării din Marea Britanie
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Detaliul aflat de CIA despre Ali Khamenei care a făcut posibil atacul de la Teheran
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Celebrul hotel Burj al-Arab, în flăcări. Incident și pe Aeroportul Internațional Dubai: 4 persoane rănite / video
Publicat acum 10 ore si 50 minute
Prințul moștenitor Reza Pahlavi iese la rampă după anunțul morții ayatollahului Ali Khamenei
Publicat acum 5 ore si 24 minute
Andrei Caramitru, concluzia dimineţii după ce Iran a confirmat decesul lui Ali Khamenei. Legătura cu Nicolae Ceauşescu
Publicat acum 13 ore si 10 minute
Iranienii celebrează lichidarea lui Ali Khamenei: Chiuituri, frenezie și focuri de artificii la Teheran / video viral
Publicat acum 12 ore si 34 minute
Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close