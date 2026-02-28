Imagini exclusive din Israel, în ziua atacului asupra Iranului și a ripostei Teheranului

Anca Tal, româncă stabilită în Israel, a transmis, în exclusivitate pentru DC News, câteva fotografii surprinse în contextul atacurilor și tensiunilor dintre Israel și Iran.

Potrivit acesteia, traficul nu este aglomerat datorită orei timpurii la care au fost surprinse fotografiile și a faptului că este o zi de odihnă.

În această imagine se pot observa în dreapta o clădire afectată în urma unor lovituri anterioare asupra Israelului, iar în partea stângă o familie cu copii care se îndreaptă spre adăpost, semn al stării de alertă din Israel.

Fotografiile au fost realizate, potrivit informațiilor transmise, în această dimineață, cel mai probabil înainte de riposta Iranului asupra Israelului.

Atacul preventiv lansat sâmbătă de Israel asupra Iranului a fost coordonat cu SUA, a declarat un oficial israelian din sfera apărării pentru agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

Operaţiunea a fost planificată luni de zile, iar data lansării a fost decisă acum câteva săptămâni, a adăugat oficialul citat.

The New York Times, citând un oficial american, a indicat la rândul său că "sunt pe cale" şi atacuri ale SUA asupra Iranului.

Comandamentul Frontului Intern al Israelului a ordonat publicului să desfășoare activități doar esențiale în întreaga țară, în urma atacurilor sale asupra Iranului.

Restricțiile recent anunțate interzic adunările publice, mersul la muncă și mersul la școală.

Se face o excepție pentru ceea ce Israelul numește „sectoare excepționale”.