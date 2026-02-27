€ 5.0953
Explozie și incendiu într-un apartament din Craiova. Echipajele de urgență intervin la fața locului
Data actualizării: 15:42 27 Feb 2026 | Data publicării: 15:35 27 Feb 2026

Explozie și incendiu într-un apartament din Craiova. Echipajele de urgență intervin la fața locului
Autor: Tiberiu Vasile

Explozie și incendiu într-un apartament din Craiova. Echipajele de urgență intervin la fața locului Incendiu Craiova. Sursa Foto: ISU Dolj

O explozie urmată de un incendiu a avut loc într-un apartament din Craiova.

O explozie urmată de incendiu a zguduit parterul unui bloc situat pe strada Dâmbovița din Craiova. La scurt timp, autoritățile au trimis mai multe echipaje pentru a interveni și a facilita siguranța locatarilor.

Potrivit primelor informații, incidentul a creat panică printre vecini, care au sunat imediat la 112. Evenimentul a fost marcat de flăcări și fum dens în interiorul apartamentului.

Echipaje de urgență mobilizate

Salvatorii au ajuns rapid la fața locului și au început intervenția: „Se intervine cu două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ”, a precizat ISU Dolj.

Oamenii au găsit incendiul concentrat într-una dintre camere, cu o degajare de fum care s-a răspândit rapid pe casa scării, afectând mai multe locuințe.

Evacuări și gestionarea situației

Autoritățile au transmis detalii despre modul în care se desfășoară intervenția și starea persoanelor implicate „Din informațiile de la fața locului, persoana care locuiește în apartament s-ar fi evacuat. Se acționează concomitent pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru căutarea și evacuarea persoanelor din imobil.”

Pompierii lucrează simultan la stingerea flăcărilor și la asigurarea evacuării tuturor locatarilor, mai ales de la etajele superioare.

Situația actuală

Patru persoane au suferit atac de panică în urma evenimentului, dar până în acest moment nu au fost raportate victime cu arsuri sau răni grave. Echipele continuă misiunea pentru a lichida incendiul și a verifica întreaga clădire, potrivit România TV.

craiova
explozie
