Zelenski anunță întâlnire Ucraina-Rusia-SUA la Abu Dhabi, la începutul lunii martie

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi că o întâlnire trilaterală între ţara sa, Rusia, şi Statele Unite va avea loc în Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie, adăugând că discuţiile cu cu americanii din cursul zilei de la Geneva au produs progrese, relatează AFP şi Reuters.

Progrese după discuțiile de la Geneva

"În urma întâlnirilor de astăzi (joi), pregătirile pentru următoarea întâlnire trilaterală sunt deja mai avansate", a declarat Zelenski în discursul său cotidian din cursul serii.

"Cel mai probabil, următoarea întâlnire va avea loc în Emirate, mai exact la Abu Dhabi. Ne aşteptăm ca această întâlnire să aibă loc la începutul lunii martie", a precizat şeful statului ucrainean.