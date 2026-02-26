€ 5.0955
Zelenski anunță întâlnire Ucraina-Rusia-SUA la Abu Dhabi, la începutul lunii martie
Data publicării: 22:14 26 Feb 2026

Zelenski anunță întâlnire Ucraina-Rusia-SUA la Abu Dhabi, la începutul lunii martie
Autor: Dana Mihai

volodimir zelenski in masina Foto: Agerpres

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina, Rusia și SUA vor avea o întâlnire trilaterală în Emiratele Arabe Unite, la începutul lunii martie, după progrese în discuțiile de la Geneva.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat joi că o întâlnire trilaterală între ţara sa, Rusia, şi Statele Unite va avea loc în Emiratele Arabe Unite la începutul lunii martie, adăugând că discuţiile cu cu americanii din cursul zilei de la Geneva au produs progrese, relatează AFP şi Reuters.

Progrese după discuțiile de la Geneva

"În urma întâlnirilor de astăzi (joi), pregătirile pentru următoarea întâlnire trilaterală sunt deja mai avansate", a declarat Zelenski în discursul său cotidian din cursul serii.

Citește și: Trump vrea să oprească războiul din Ucraina într-o lună. Ce plan a discutat cu Zelenski

"Cel mai probabil, următoarea întâlnire va avea loc în Emirate, mai exact la Abu Dhabi. Ne aşteptăm ca această întâlnire să aibă loc la începutul lunii martie", a precizat şeful statului ucrainean.

