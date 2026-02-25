Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari din coaliție. Despre ce au discutat

Conform informațiilor transmise de Guvernul României, dialogul s-a concentrat pe agenda întâlnirilor cu oficiali europeni, dar și pe teme importante precum recuperarea fondurilor din PNRR, programul SAFE, situația fiscal-bugetară și măsurile pentru reducerea deficitului.

„Premierul Ilie Bolojan a avut, în această seară, la Bruxelles, o întâlnire cu europarlamentari ai partidelor din Coaliția de guvernare.

Dialogul între prim-ministrul Bolojan și europarlamentarii români a avut ca teme agenda întâlnirilor pe care șeful Executivului le va avea mâine, la Bruxelles, cu înalți oficiali europeni.

De asemenea, premierul a prezentat principalele teme de discuție, de la recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților, până la Programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar.

Au fost abordate, totodată, cele două ordonanțe de urgență adoptate aseară de guvern, privind relansarea economică și reforma în administrație.

Au răspuns invitației europarlamentarii: Vasile Dâncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Virgil Popescu, Dragoș Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Iuliu Winkler”, a transmis Guvernul României într-o postare pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: Bolojan, declarații după ședința de Guvern pentru adoptarea ordonanțelor de urgență privind reforma administrativă și măsurile de relansare economică