€ 5.0954
|
$ 4.3231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
 
DCNews Stiri SUA cer Ucrainei să se abțină din anumite atacuri asupra infrastructurii rusești
Data actualizării: 11:11 25 Feb 2026 | Data publicării: 10:18 25 Feb 2026

SUA cer Ucrainei să se abțină din anumite atacuri asupra infrastructurii rusești
Autor: Iulia Horovei

Donald Trump si Volodimir Zelenski in Biroul Oval De la stânga la dreapta: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump, vicepreședintele american JD Vance. Foto: Agerpres

Statele Unite ale Americii au cerut Ucrainei să se abțină în a mai ataca anumite ținte rusești, după un atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră.

Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean să se abţină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat marţi ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanişina, relatează Reuters.

Atacurile Ucrainei în Rusia „afectează interesele economice americane”

Ambasadoarea ucraineană a descris mesajul ca fiind un demers formal, oficial, dar a refuzat să detalieze cum a fost primit şi dacă a fost convocată de Departamentul de Stat, menţionând doar că Ucraina a luat act de comunicare. Departamentul de Stat a refuzat să comenteze.

În remarci făcute la împlinirea a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei din 24 februarie 2022, Stefanişina a explicat că Departamentul de Stat a contactat-o după atacul Ucrainei asupra Novorosiiskului „deoarece acesta a afectat interesele economice americane (şi) kazahe”.

Cea mai mare parte a petrolului din Kazahstan este trimisă la Novorosiisk pentru export. Vineri, după un atac ucrainean cu drone, portul şi-a oprit pentru scurt timp exporturile de petrol din noiembrie.

SUA susțin, în continuare, atacarea infrastructurii rusești

Stefanişina a subliniat că mesajul SUA s-a concentrat pe atacurile care afectează interesele americane, nu pe oprirea atacurilor asupra infrastructurii ruseşti. „Această intervenţie nu a avut legătură cu încurajarea Ucrainei de a se abţine de la a ataca infrastructura militară şi energetică rusă (...), ci cu însuşi faptul că interesele economice americane au fost afectate acolo”, a spus ea.

Ambasadoarea a notat, pe de altă parte, că incidentul a arătat clar că Ucraina nu a reuşit să stabilească legături economice la fel de strânse cu SUA în deceniile trecute de la independenţa sa, după prăbuşirea Uniunii Sovietice, şi că este hotărâtă să schimbe acest lucru, misiunea ei ca ambasador concentrându-se atât pe colaborarea cu SUA pentru a obţine un acord de pace, cât şi pe a se asigura că Kievul construieşte interese economice americane durabile şi de lungă durată în Ucraina, ceea ce i-ar conferi acesteia una dintre cele mai puternice garanţii de securitate.

Ucraina se declară recunoscătoare pentru ajutorul american

Ambasadoarea ucraineană, care a asistat ulterior la discursul preşedintelui Donald Trump în Congres privind Starea Uniunii, a mai dat asigurări că ţara sa este recunoscătoare pentru angajamentul personal al lui Trump faţă de încheierea războiului şi nu se simte abandonată de Washington, în pofida eşecului de a se ajunge la un armistiţiu şi a deciziei sale de a reduce sprijinul militar. Ea a îndemnat Congresul să adopte un proiect de lege cuprinzător care să pună bazele pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei, după deciziile de anul trecut vizând cele două cele mai mari companii petroliere ale Rusiei, Lukoil şi Rosneft. Stefanişina a menţionat că Ucraina lucrează îndeaproape cu legislatorii americani la o astfel de legislaţie, anticipând că aceasta va avea un sprijin bipartizan covârşitor şi că se aşteaptă ca Trump să o promulge.

Ucraina lucrează, de asemenea, cu guvernul SUA la noi modalităţi de a priva Rusia de venituri pentru finanţarea războiului, a mai indicat ambasadoarea, dar a refuzat să ofere detalii, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
razboi rusia ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 23 minute
Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri
Publicat acum 27 minute
AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii
Publicat acum 46 minute
Mai multe stații Rompetrol din Constanța ar putea să-și suspende activitatea. Conflict cu autoritățile locale și consecințe uriașe
Publicat acum 53 minute
România și relansarea relației economice cu China. Adrian Năstase lansează provocarea: „Cine va fi primul?”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 49 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 3 ore si 25 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la examenul de la Filosofie
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Blat pentru pariuri în fotbalul românesc: Jucători și oficiali, vizați de percheziții în 6 județe și București. Sumele câștigate
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Momentele cheie din discursul lui Donald Trump despre Starea Uniunii în Congres: Aplauze, boicot și gesturi politice
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close