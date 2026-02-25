BANCUL ZILEI: Bulă, la examenul de la Filosofie

Intră profesorul și spune:

– Examenul constă într-o singură întrebare:

„Demonstrați că acest scaun e invizibil!”.

Studenții au scris zeci de pagini, aducând în sprijinul tezei lor chiar și teorii din alte discipline, precum trigonometria sau fizica cuantică. Toți au picat.

În afară de Bulă, care a luat nota 10. Și a scris doar 2 cuvinte în teza lui:

– Care scaun?!