BANCUL ZILEI: Bulă, la examenul de la Filosofie

Bancul zilei. La final de an studențesc, Bulă dă examen la Filosofie.
Intră profesorul și spune:
– Examenul constă într-o singură întrebare:
„Demonstrați că acest scaun e invizibil!”.
Studenții au scris zeci de pagini, aducând în sprijinul tezei lor chiar și teorii din alte discipline, precum trigonometria sau fizica cuantică. Toți au picat.
În afară de Bulă, care a luat nota 10. Și a scris doar 2 cuvinte în teza lui:
– Care scaun?!
de Anca Murgoci