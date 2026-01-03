BANCUL ZILEI: Căldură mare!

Bancul zilei. Ion este oprit de polițist pentru a-l amenda.
Ion plătește amenda, după care i se adresează polițistului:
-Căldură mare, domn polițist!
A doua zi la fel, Ion plătește amenda și i adresează din nou polițistului:
-Căldură mare, domn polițist!
A treia zi polițistul îl oprește din nou pe Ion și-i zice:
-Astăzi nu te mai amendez, dar spune-mi și mie de ce tot spui mereu căldura mare.
La care Ion îi răspunde:
-Păi cum ai vrea să-ți spun arde-te-ar focu'
de Val Vâlcu