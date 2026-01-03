€ 5.0985
BANCUL ZILEI: Căldură mare!
Data actualizării: 07:28 03 Ian 2026 | Data publicării: 07:28 03 Ian 2026

BANCUL ZILEI: Căldură mare!
Autor: Crişan Andreescu

banc4_81953200
 

Bancul zilei. Ion este oprit de polițist pentru a-l amenda.

Ion plătește amenda, după care i se adresează polițistului:

-Căldură mare, domn polițist!

A doua zi la fel, Ion plătește amenda și i adresează din nou polițistului:

-Căldură mare, domn polițist! 

A treia zi polițistul îl oprește din nou pe Ion și-i zice:

-Astăzi nu te mai amendez, dar spune-mi și mie de ce tot spui mereu căldura mare.

La care Ion îi răspunde:

-Păi cum ai vrea să-ți spun arde-te-ar focu'

Vezi și: TOP bancuri de Anul Nou

