BANCUL ZILEI: Căldură mare!

Ion plătește amenda, după care i se adresează polițistului:

-Căldură mare, domn polițist!

A doua zi la fel, Ion plătește amenda și i adresează din nou polițistului:

-Căldură mare, domn polițist!

A treia zi polițistul îl oprește din nou pe Ion și-i zice:

-Astăzi nu te mai amendez, dar spune-mi și mie de ce tot spui mereu căldura mare.

La care Ion îi răspunde:

-Păi cum ai vrea să-ți spun arde-te-ar focu'

