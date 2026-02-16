BANCUL ZILEI: Despre căsătorie...

-Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama?

Soțul, se întoarce către soție pentru a-i spune:

-Vezi dragă, până și copilul se miră!

Soțul către soție:

-Dragă, știi bancul cu Ionuț?

-Nu!

-Io nu-ț mai dau niciun ban!

-Iubitule, este adevărat că insectele nu au creier?

-Este adevărat, buburuza mea!