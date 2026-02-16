BANCUL ZILEI: Despre căsătorie...

Bancul zilei. Căsătoria este un subiect de actualitate, care nu s-a perimat.
-Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama?
Soțul, se întoarce către soție pentru a-i spune:
-Vezi dragă, până și copilul se miră!
==========================================
Soțul către soție:
-Dragă, știi bancul cu Ionuț?
-Nu!
-Io nu-ț mai dau niciun ban!
=========================================
-Iubitule, este adevărat că insectele nu au creier?
-Este adevărat, buburuza mea!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci