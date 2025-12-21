€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Gelozia
Data publicării: 10:21 21 Dec 2025

BANCUL ZILEI: Gelozia
Autor: Crişan Andreescu

banc1
 

Bancul zilei. Toate femeile sunt geloase, sau îngrijorate că la un moment dat soțul sau prietenul nu ar fi ușă de biserică.

Așa începe povestea unei femei care a vrut să-i facă soțului testul suprem. Tânăra i-a scris o scrisoare soțului în care spunea că s-a săturat de el și l-a părăsit, a lăsat o ilustrată, după care s-a ascuns sub patul din dormitor.

Bărbatul, ajuns acasă, a citit scisoarea, a scris ceva, după care a început să cânte și să danseze. Și-a luat telefonul și a sunat pe cineva.

-Bună iubito, îmi schimb hainele și vin la tine. Cât despre cealaltă, am impresia că s-a prins că îmi băteam joc de ea și a plecat. Am făcut  greșeala majoră când am decis să mă căsătoresc cu ea. Îmi doresc să te fi întâlnit mai devreme. Ne vedem în curând iubito. 

Plângând, femeia a ieșit de sub dormitor și a citit scrisoarea soțului: Ți se vedeau picioarele. Am plecat după pâine...

Vezi și: BANCUL ZILEI: Încornoratul...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Două cutremure în România, duminică dimineață
Publicat acum 29 minute
"Blocada totală" a lui Trump: SUA confiscă un al doilea petrolier lângă Venezuela. Caracas acuză o ”piraterie navală”
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Solstițiul de iarnă 2025, cu cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Rezultatele extragerilor pe DC News de la orele 18:30
Publicat acum 1 ora si 21 minute
BANCUL ZILEI: Gelozia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat pe 19 Dec 2025
Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close