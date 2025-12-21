BANCUL ZILEI: Gelozia

Așa începe povestea unei femei care a vrut să-i facă soțului testul suprem. Tânăra i-a scris o scrisoare soțului în care spunea că s-a săturat de el și l-a părăsit, a lăsat o ilustrată, după care s-a ascuns sub patul din dormitor.

Bărbatul, ajuns acasă, a citit scisoarea, a scris ceva, după care a început să cânte și să danseze. Și-a luat telefonul și a sunat pe cineva.

-Bună iubito, îmi schimb hainele și vin la tine. Cât despre cealaltă, am impresia că s-a prins că îmi băteam joc de ea și a plecat. Am făcut greșeala majoră când am decis să mă căsătoresc cu ea. Îmi doresc să te fi întâlnit mai devreme. Ne vedem în curând iubito.

Plângând, femeia a ieșit de sub dormitor și a citit scrisoarea soțului: Ți se vedeau picioarele. Am plecat după pâine...