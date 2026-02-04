€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Imagini virale cu un tigru, în zăpadă, într-o curte din Dâmbovița: ”Inconștienți! Poate își mănâncă stăpânul! Poftă bună!” / Reacția Poliției
Data actualizării: 18:59 04 Feb 2026 | Data publicării: 18:41 04 Feb 2026

Imagini virale cu un tigru, în zăpadă, într-o curte din Dâmbovița: ”Inconștienți! Poate își mănâncă stăpânul! Poftă bună!” / Reacția Poliției
Autor: Andrei Itu

tigru dambvoita Tigru în zăpadă, curte în Dâmbovița / Captură TikTok

Un tigru siberian, surprins plimbându-se liber într-o curte din Dâmboviţa, a stârnit valuri pe TikTok.

Imaginile au fost postate pe contul de TikTok IWF Menajerie Dâmboviţa. Tigrul apare într-o curte, acoperită de zăpadă. Cel care filmează afirmă "tigru siberian la pândă". El îl strigă pe tigru Shere Khan, nume dat, probabil, după tigrul din Cartea Junglei.

"Sunteți inconștient! Oricând li se poate trezi instinctul de fiară!"

Unele persoane au scris în comentarii că "ar trebui anunțată Poliţia Animalelor", alții au comentat că vnu este tigru siberian, ci bengalez". Un internaut a precizat că "Sunteți inconștient! Oricând li se poate trezi acestor animale instinctul de fiară! Poate își digeră stăpânul! Au mai fost cazuri! Poftă bună!"

Însă Poliția a deschis un dosar penal pentru a verifica legalitatea deținerii animalelor sălbatice aflate în menajeria proprietarului. Ancheta are în vedere eventuale încălcări despre proveniența și condițiile de ținere a tigrului.

Video

@i.wildlifefoundation ♬ sunet original - IWF Menajerie Dâmbovița

"Având în vedere imaginile apărute în spaţiul online, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este abilitat să comunice următoarele: la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa - Serviciul de Ordine Publică, se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti", a transmis IPJ Dâmboviţa, conform Agerpres.

Anul trecut au avut loc mai multe controale, autoritățile găsind mai multe nereguli. Atunci se sublinia că "animalele rămân în custodia proprietarului fără dreptul de înstrăinare până când acesta face dovada provenienţei acestora".

Vezi și - Îngrijitoare de la o grădină zoologică din Zurich, ucisă de un tigru siberian

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tigru siberian
dambovita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul măsurilor de austeritate: Începem relansarea economică VIDEO
Publicat acum 36 minute
Cum îți îngrijești corect părul acasă: de la perierea delicată la colorarea perfectă
Publicat acum 44 minute
Imagini virale cu un tigru, în zăpadă, într-o curte din Dâmbovița: ”Inconștienți! Poate își mănâncă stăpânul! Poftă bună!” / Reacția Poliției
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Adrian Negrescu: O noua creștere de taxe, un seppuku economic pentru România
Publicat acum 1 ora si 9 minute
O fetiță de 5 ani a fost accidentată mortal în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 59 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Nicușor Dan, replică după raportul SUA despre alegerile din România: Se bazează doar pe TikTok. Imixtiunea Rusiei nu s-a limitat la asta
Publicat acum 8 ore si 7 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close