Imagini virale cu un tigru, în zăpadă, într-o curte din Dâmbovița: ”Inconștienți! Poate își mănâncă stăpânul! Poftă bună!” / Reacția Poliției

Imaginile au fost postate pe contul de TikTok IWF Menajerie Dâmboviţa. Tigrul apare într-o curte, acoperită de zăpadă. Cel care filmează afirmă "tigru siberian la pândă". El îl strigă pe tigru Shere Khan, nume dat, probabil, după tigrul din Cartea Junglei.

"Sunteți inconștient! Oricând li se poate trezi instinctul de fiară!"

Unele persoane au scris în comentarii că "ar trebui anunțată Poliţia Animalelor", alții au comentat că vnu este tigru siberian, ci bengalez". Un internaut a precizat că "Sunteți inconștient! Oricând li se poate trezi acestor animale instinctul de fiară! Poate își digeră stăpânul! Au mai fost cazuri! Poftă bună!"

Însă Poliția a deschis un dosar penal pentru a verifica legalitatea deținerii animalelor sălbatice aflate în menajeria proprietarului. Ancheta are în vedere eventuale încălcări despre proveniența și condițiile de ținere a tigrului.

Video

"Având în vedere imaginile apărute în spaţiul online, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este abilitat să comunice următoarele: la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa - Serviciul de Ordine Publică, se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti", a transmis IPJ Dâmboviţa, conform Agerpres.

Anul trecut au avut loc mai multe controale, autoritățile găsind mai multe nereguli. Atunci se sublinia că "animalele rămân în custodia proprietarului fără dreptul de înstrăinare până când acesta face dovada provenienţei acestora".

Vezi și - Îngrijitoare de la o grădină zoologică din Zurich, ucisă de un tigru siberian