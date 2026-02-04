€ 5.0950
DCNews Stiri Bill Gates răspunde acuzațiilor din dosarele Epstein: „Am fost prost să-mi pierd timpul cu el”
Data actualizării: 13:35 04 Feb 2026 | Data publicării: 13:35 04 Feb 2026

Bill Gates răspunde acuzațiilor din dosarele Epstein: „Am fost prost să-mi pierd timpul cu el”
Autor: Alexandra Curtache

bill-gates_71282100 Imagine cu Bill Gates. FOTO: Agerpres

Bill Gates a reacționat public după ce numele său a apărut în noile documente din cazul Jeffrey Epstein, care conțin afirmații nefondate despre presupuse boli cu transmitere sexuală. Magnatul tehnologiei respinge categoric acuzațiile și spune că regretă orice asociere cu finanțatorul condamnat.

Printre cele trei milioane de dosare noi care au fost publicate, s-a afirmat că cofondatorul Microsoft ar fi contractat o „boală cu transmitere sexuală de la fete rusești”.

Gates nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală de către victimele lui Epstein, iar faptul că numele sau fotografia unei persoane apar în dosarele referitoare la cazul Epstein nu constituie o dovadă în acest sens, iar multe persoane au negat acest lucru.

Această ultimă publicare de documente (cu trei milioane de pagini, imagini și videoclipuri) conține acuzații împotriva unor personalități publice precum Andrew Mountbatten-Windsor, precum și a miliardarului din domeniul tehnologiei, care se pare că s-a întâlnit cu finanțatorul discreditat pentru a discuta despre activități filantropice.

Declarațiile lui Gates: „A fost o fundătură”

Într-un interviu acordat astăzi (4 februarie) pentru Nine News din Australia, el a declarat: „Accentul a fost întotdeauna pe faptul că el cunoștea o mulțime de oameni foarte bogați și spunea că îi poate convinge să doneze bani pentru sănătatea globală”.

În urma acuzațiilor privind relația sa cu defunctul infractor sexual, Gates a continuat: „Știi, retrospectiv, a fost o fundătură și am fost prost să-mi petrec timpul cu el. Am fost unul dintre mulții oameni care regretă că l-au cunoscut vreodată. Aparent, Jeffrey și-a scris un e-mail lui însuși. E-mailul nu a fost trimis niciodată. E-mailul este, știi, fals. Nu știu ce gândea atunci. Regret fiecare minut petrecut cu el și îmi cer scuze că am făcut asta. Am participat doar la cine... Nu am fost niciodată pe insulă, nu am întâlnit niciodată vreo femeie și, cu cât ies la iveală mai multe informații, cu atât va fi mai clar că, deși acea perioadă a fost o greșeală, nu a avut nimic de-a face cu acel tip de comportament.”

În e-mailurile redactate de Epstein în iulie 2013, acesta susținea că Gates contractase o „boli cu transmitere sexuală” ca „consecință” a faptului că magnatul „făcuse sex cu fete rusoaice”.

Trimis din contul finanțatorului și livrat înapoi la același cont, un mesaj adresat lui „Bill” spunea: „Pentru a adăuga insultă la injurie, tu, cu lacrimi în ochi, m-ai implorat să șterg e-mailurile referitoare la boala ta cu transmitere sexuală, cererea ta de a-ți furniza antibiotice pe care să i le dai în secret Melindei și descrierea penisului tău”.

Reacția oficială: „Afirmații absurde și defăimătoare”

Înainte de acest nou interviu, un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat: „Aceste afirmații – provenite de la un mincinos dovedit și nemulțumit – sunt absolut absurde și complet false.

Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu avea o relație continuă cu Gates și măsurile extreme la care era dispus să recurgă pentru a-l prinde în capcană și a-l defăima.”

Și în timpul unui podcast NPR, fosta sa soție, Melinda French Gates, a spus că faptul că numele lui a fost menționat în noile dosare i-a readus în memorie „momente dureroase din căsnicia mea”.

Ea a spus: „Sunt atât de fericită că am scăpat de toată mizeria asta.”

x close