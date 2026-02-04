€ 5.0950
DCNews Stiri Sectorul 3, lider în colectarea selectivă: Creștere de aproape 4 ori a deșeurilor reciclabile colectate în doar șase luni
Data publicării: 13:49 04 Feb 2026

Sectorul 3, lider în colectarea selectivă: Creștere de aproape 4 ori a deșeurilor reciclabile colectate în doar șase luni
Autor: Bogdan Constantin

reciclare sticle reciclare

Sectorul 3 al Capitalei înregistrează una dintre cele mai semnificative îmbunătățiri din România în domeniul gestiunii deșeurilor, cu o creștere spectaculoasă a gradului de colectare selectivă.

Datele preliminare pentru luna ianuarie 2026 arată că aproximativ 40% din totalul deșeurilor colectate în sector provin din fluxuri reciclabile, comparativ cu doar 10-12% în urmă cu șase luni.


Cifre concrete: de la 1.000 la 4.000 de tone lunar

Evoluția este cu atât mai impresionantă dacă privim cifrele absolute. În iunie 2025, înainte de accelerarea procesului de îmbunătățire a infrastructurii și demersurilor de informare, educare și, acolo unde a fost necesar, sancționare, Sectorul 3 colecta aproximativ 1.000 de tone de deșeuri reciclabile pe lună. Șase luni mai târziu, în decembrie 2025, această cifră a ajuns la aproape 4.000 de tone lunar, o creștere de patru ori.

Datele pentru ianuarie 2026 confirmă menținerea acestei tendințe. Din totalul de 9.739,86 tone de deșeuri colectate în primele 31 de zile ale anului, aproximativ 4.000 de tone provin din deșeuri ambalaje amestecate (sortare), la care se adaugă aproximativ 5.000 de tone depozitate la groapa de gunoi. Structura actuală a colectării arată că deșeurile reciclabile reprezintă aproximativ 40% din total.


Context național: România, sub media europeană

Rezultatele din Sectorul 3 devin și mai relevante în contextul performanțelor slabe ale României la nivel național. Conform datelor Eurostat, România reciclează doar 13-14% din deșeurile municipale, plasându-se pe ultimele locuri în Uniunea Europeană, unde media este de aproximativ 49%. Țara noastră trebuie să atingă un obiectiv de 55% reciclare până în 2025 (conform Directivei europene privind deșeurile), un target care pare în acest moment aproape imposibil de atins la nivel național.

Cu toate acestea, Sectorul 3 demonstrează că schimbarea este posibilă atunci când există voință administrativă, investiții în infrastructură și o strategie coerentă de comunicare cu cetățenii.


Strategia care a funcționat: educare, infrastructură și consecvență

Creșterea spectaculoasă a ratei de colectare selectivă în Sectorul 3 nu s-a întâmplat peste noapte. Ea este rezultatul unei strategii integrate care a combinat mai multe instrumente: Campanii susținute de informare și educare a cetățenilor - Primăria Sectorului 3 a investit în campanii de conștientizare care au explicat concret cetățenilor cum, de ce și unde să separe deșeurile. Au fost distribuite materiale informative, organizate sesiuni de întâlnire cu asociațiile de proprietari și lansate mesaje constante pe platformele de comunicare ale instituției; Îmbunătățirea infrastructurii de colectare - Primăria Sectorului 3 a simplificat foarte mult procesul de colectare stabilind doar 2 fracții: umedă și uscată, cetățenilor fiindu-le mult mai ușor să arunce deșeurile corespunzător. Mai mult, în colaborare cu asociațiile de proprietari am identificat și creat noi puncte de colectare, în special pentru deșeurile reciclabile; Verificări și sancțiuni acolo unde a fost cazul - Acolo unde educarea și facilitățile puse la dispoziție nu au fost suficiente, echipele de control au aplicat sancțiuni conform legislației în vigoare. Scopul nu a fost unul punitiv, ci acela de a transmite un mesaj clar: colectarea selectivă nu este opțională, ci obligatorie.


Obiectivul: 60% deșeuri reciclabile în următoarele luni

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat: „Ceea ce am realizat în ultimele șase luni demonstrează că, atunci când există un plan clar și o execuție consecventă, rezultatele apar. Am trecut de la 1.000 de tone de deșeuri reciclabile colectate lunar la 4.000 de tone. Acum ținta noastră este să ajungem la 60% din totalul deșeurilor colectate să provină din surse reciclabile. Nu este un obiectiv nerealist având în vedere rezultatele recente. Mai mult, colectarea separată nu este doar o obligație legală, ci și una morală pentru comunitatea noastră și pentru mediul în care trăim.”

Atingerea pragului de 60% ar plasa Sectorul 3 nu doar în fruntea clasamentului național, ci și peste media europeană, un rezultat remarcabil pentru o zonă urbană densă, cu provocări specifice gestiunii deșeurilor în mediul metropolitan.

robert negoita
sector 3
Comentarii

