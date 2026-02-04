€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri CCR amână decizia privind legea cu 40% sportivi români
Data publicării: 12:09 04 Feb 2026

CCR amână decizia privind legea cu 40% sportivi români
Autor: Dana Mihai

Curtea Constituțională a României (CCR Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

CCR a amânat pentru 4 martie analiza sesizării lui Nicușor Dan privind cota de 40% sportivi români în competițiile naționale.

Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat, miercuri, pentru 4 martie, discuţiile pe sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii are impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale să fie români.

Este vorba despre un act normativ pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000.

Şeful statului susţine că actul normativ este discriminatoriu.

"Susţin ferm obiectivul de a încuraja şi dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi şi de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime şi necesare. Totuşi, ele trebuie realizate cu respectarea Constituţiei României şi a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte", explica preşedintele, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor, consacrate atât de Constituţie, cât şi de tratatele europene, prin raportarea directă la cetăţenia sportivilor.

În plus, a completat preşedintele, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competiţiile naţionale.

Citește și: CCR respinge sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la Legea regimului cultelor

Totodată, în opinia sa, nu se respectă cerinţele de calitate şi claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancţiuni contravenţionale care depăşesc cadrul general prevăzut de legislaţia în vigoare, fără o derogare expresă.

"Experienţa altor state europene şi regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formaţi local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetăţenie, ci prin investiţii în academii, centre de juniori şi programe de formare", a transmis şeful statului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ccr
sportivi romani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România asigură aproape 78% din consumul intern de carne
Publicat acum 11 minute
Nicușor Dan, reacție după raportul SUA privind alegerile
Publicat acum 20 minute
Se rupe coaliția de guvernare dacă Bolojan nu va dori să revină la impozite mai mici? Kelemen Hunor, răspuns
Publicat acum 45 minute
Cătălina Poiană atrage atenția asupra distribuției inegale a oncologilor
Publicat acum 50 minute
De ce un articol scris despre „critică vs. cerere” ajunge să salveze mai multe seri decât o cină romantică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 3 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 7 ore si 48 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close