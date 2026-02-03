Doi bărbați au fost electrocutați în Prahova în timpul lucrărilor la reţeaua electrică. Elicopterul SMURD a intervenit

Doi bărbaţi care efectuau lucrări la reţeaua electrică pe raza localităţii prahovene Strejnicu s-au electrocutat, marţi, la faţa locului intervenind şi elicopterul SMURD.

"Echipajele sosite la locul intervenţiei au constatat că informaţiile primite prin apel se confirmă, fiind vorba despre două victime, conştiente, bărbaţi de 46 şi, respectiv, 24 ani. Dintre acestea, una se afla deja la sol, iar pe cea de a doua au coborât-o echipajele de intervenţie", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autoscară şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă. De asemenea, a sosit la intervenţie şi elicopterul SMURD.

"A început deplasarea către UPU Ploieşti o ambulanţă SAJ Prahova cu victima de 24 ani. Elicopterul va prelua cealaltă victimă", precizează ISU Prahova, conform Agerpres.

