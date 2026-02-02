€ 5.0959
DCNews Stiri Eveniment Astăzi, premiera serialului “O nouă șansă”, de la ora 20:00, la Kanal D
Data publicării: 11:57 02 Feb 2026

Astăzi, premiera serialului “O nouă șansă”, de la ora 20:00, la Kanal D
Autor: Anca Murgoci

O noua sansa _ Kanal D Kanal D

Astăzi, de la 20:00, un nou serial captivant are premiera la Kanal D: “O nouă șansă”!

Cu o distribuție cu actori talentați, o intrigă actuală, dinamică și plină de răsturnări de situație, producția are ingredientele necesare pentru a ține telespectatorii în fața micilor ecrane. Serialul “O nouă șansă” va putea fi urmărit în fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.

În această nouă producţie care abordează problematici sensibile precum delincvenţa juvenilă, responsabilitatea părinților, nevoia de reabilitare şi puterea de a rescrie destinul, Ertan Saban îl interpretează extraordinar pe Sadi Payaslı, un fost infractor care face totul pentru a-și rescrie destinul. Sadi devine profesor de geografie la un liceu unde foști delincvenți încearcă să se reintegreze și să ducă o viață normală, departe de tentațiile răului.

“Sadi este un rol complex, e un om cu multe visuri, care face un pas decisiv pentru a se schimba în bine. Este alături de copii pentru că înțelege cât de importante sunt responsabilitatea și educația pentru viitorul lor. Cred ca aceasta este asemănarea mea cu Sadi, iubesc copiii și îmi doresc ca ei să aibă un start bun în viață și susținerea necesară pentru a se dezvolta corect.   va fi o experiență captivantă și emoționantă pentru telespectatori, cu momente de dramă, acțiune, suspans”, spune Ertan Saban.  

Serialul cucerește și prin povestea emoționantă de familie, cea a unui tată care își regăsește copilul și se luptă pentru el, cea a unei mame singure care caută soluții pentru fiul ei, atunci când totul pare pierdut. Sadi nu bănuiește că unul dintre elevii săi este chiar fiul său, fructul poveștii de dragoste trăite cu Derya. Femeia face totul ca să-și salveze copilul, iar Sadi va fi sprijinul adolescentului în lupta sa pentru reabilitare.

Nu pierdeți, în această seară, de la ora 20:00, premiera serialului “O nouă șansă”, o producție emoționantă ce va putea fi urmărită zi de zi, de luni până vineri, de la 20:00, la Kanal D.

VEZI ȘI: Un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru" începe la Kanal D! 

kanal d
serial turcesc
Comentarii

