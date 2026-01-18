€ 5.0894
3 români au murit în fiecare zi din 2025 pe şosele. Cifre înfiorătoare de la IGPR
Data publicării: 11:19 18 Ian 2026

3 români au murit în fiecare zi din 2025 pe şosele. Cifre înfiorătoare de la IGPR
Autor: Florin Răvdan

Despăgubiri pentru victimele indirecte în accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Poliţia Română a dat publicităţii cifrele oficiale în ceea ce priveşte accidentele rutiere din 2025, iar datele sunt înfiorătoare. 3 români au murit în fiecare zi pe şosele.

 

Aproape 4.000 de accidente cu persoane care au murit şi cu răniţi grav au avut loc în 2025, la nivel naţional, în uşoară scădere faţă de anul precedent, informează un comunicat al IGPR transmis duminică, scrie Agerpres.

"În cursul anului 2025, la nivel naţional, au fost înregistrate 3.950 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 1.293 de persoane şi rănirea gravă a 3.125 de oameni. Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au fost înregistrate cu 285 mai puţine accidente (-6,7%), cu 185 mai puţine persoane decedate (-12,5%) şi cu 122 mai puţine persoane rănite grav (-3,7%)", precizează Poliţia Română.

De ce s-au produs cele mai multe accidente

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, în anul 2025, au fost traversarea neregulamentară a pietonilor (16,1% din total), neadaptarea vitezei la condiţiile de drum (15,3% din total) şi neacordarea priorităţii vehiculelor (9,5% din total).

Conform IGPR, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, au fost desfăşurate peste 67.000 acţiuni, care au vizat combaterea principalelor cauze.

În anul 2025, la nivel naţional, în urma abaterilor constatate în trafic, au fost aplicate 2.792.044 de sancţiuni contravenţionale, fiind reţinute 190.441 de permise de conducere şi retrase 103.381 de certificate de înmatriculare şi 22.760 de plăcuţe de înmatriculare. Tot în această perioadă, au fost depistate şi scoase din trafic aproximativ 28.700 de persoane aflate la volan sub influenţa alcoolului.

"Începând cu data de 1 ianuarie 2025, la nivel naţional, se realizează monitorizarea traficului rutier prin utilizarea sistemului automat de monitorizare a traficului rutier e-SIGUR, ce presupune colectarea de date cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotare, respectiv a dispozitivelor radar tip pistol, montate în afara părţii carosabile, la loc vizibil. Anul trecut, au fost aplicate peste 21.000 de sancţiuni contravenţionale, fiind reţinute 89 de permise de conducere pentru depăşirea limitei legale de viteză cu mai mult de 50 km/h şi 4 permise pentru depăşirea limitei legale de viteză cu mai mult de 70 km/h", menţionează sursa citată.

Poliţia mai informează că pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră a fost dezvoltată o platformă software, "e-SAR", pentru procesarea semnalărilor privind comportamentul agresiv în trafic transmise de cetăţeni. În anul 2025, 1.053 de sesizări au fost finalizate cu proces-verbal de constatare a contravenţiei şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce. 

accidente
igpr
romania
sosele
