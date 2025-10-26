Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce nu s-a văzut la TV

Echipa DCNewsTV a fost astăzi la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului un eveniment la care au participat atât figuri politice, cât și publice: Nicușor Dan, Marcel Ciolacu, Ludovic Orban,...
Echipa DCNewsTV a fost astăzi la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului un eveniment la care au participat atât figuri politice, cât și publice: Nicușor Dan, Marcel Ciolacu, Ludovic Orban, Victor Ponta, Alexandru Rafila, Viorica Dăncilă, Gigi Becali, Cristina Bâtlan și mulți alții.
Urmăriți reportajul complet pe Facebook DCNews, Facebook DCNewsTV și pe YouTube DCNews.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu