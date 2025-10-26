€ 5.0835
Data publicării: 15:53 26 Oct 2025

EXCLUSIV Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce nu s-a văzut la TV
Autor: Florin Răvdan

Sfințirea Catedralei Naţionale slujba Sursa Foto: DC News
 

Echipa DCNewsTV a fost astăzi la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului un eveniment la care au participat atât figuri politice, cât și publice: Nicușor Dan, Marcel Ciolacu, Ludovic Orban,...

Echipa DCNewsTV a fost astăzi la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului un eveniment la care au participat atât figuri politice, cât și publice: Nicușor Dan, Marcel Ciolacu, Ludovic Orban, Victor Ponta, Alexandru Rafila, Viorica Dăncilă, Gigi Becali, Cristina Bâtlan și mulți alții.

Urmăriți reportajul complet pe Facebook DCNews, Facebook DCNewsTV și pe YouTube DCNews.

catedrala nationala
sfintire
picturi
