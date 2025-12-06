Miros de gaze la o secţie de vot din Capitală. Specialiştii au mers de două ori acolo

În urma verificărilor specialiştii au stabilit că mirosul, despre care se credea iniţial că este de gaze, provine de la canalizare şi nu există niciun pericol.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sâmbătă, în jurul orei 10:35, structurile de intervenţie au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la Secţiile de votare nr. 884 - 890, organizate în incinta Şcolii gimnaziale nr. 130 cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

În urma sesizării, au fost direcţionate, de îndată, echipaje ale ISU Bucureşti - Ilfov, inclusiv structuri CBRN, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere şi ai Secţiei 18 Poliţie, precum şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor pentru a verifica situaţia.

Pentru asigurarea accesului rapid al specialiştilor şi desfăşurarea în siguranţă a intervenţiei, traficul rutier a fost temporar restricţionat în zona adiacentă unităţii de învăţământ, cu sprijinul poliţiştilor rutieri.

În cursul zilei precedente, în aceeaşi zonă a fost semnalat un incident similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetăţeni.

Verificările efectuate sâmbătă de către specialişti au confirmat din nou că mirosul provine de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral, scrie Agerpres.