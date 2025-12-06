€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Miros de gaze la o secţie de vot din Capitală. Specialiştii au mers de două ori acolo
Data publicării: 15:02 06 Dec 2025

Miros de gaze la o secţie de vot din Capitală. Specialiştii au mers de două ori acolo
Autor: Florin Răvdan

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea foto Inquam Photos/Octav Ganea
 

Poliţişti, reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov şi ai operatorului de distribuţie a gazelor s-au deplasat sâmbătă la Şcoala gimnazială nr. 130 din sectorul 5 al Capitalei.

În urma verificărilor specialiştii au stabilit că mirosul, despre care se credea iniţial că este de gaze, provine de la canalizare şi nu există niciun pericol.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sâmbătă, în jurul orei 10:35, structurile de intervenţie au fost sesizate prin intermediul jandarmului aflat în serviciul de pază la Secţiile de votare nr. 884 - 890, organizate în incinta Şcolii gimnaziale nr. 130 cu privire la faptul că în interiorul clădirii se simte un miros de gaze.

În urma sesizării, au fost direcţionate, de îndată, echipaje ale ISU Bucureşti - Ilfov, inclusiv structuri CBRN, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere şi ai Secţiei 18 Poliţie, precum şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor pentru a verifica situaţia.

Pentru asigurarea accesului rapid al specialiştilor şi desfăşurarea în siguranţă a intervenţiei, traficul rutier a fost temporar restricţionat în zona adiacentă unităţii de învăţământ, cu sprijinul poliţiştilor rutieri.

În cursul zilei precedente, în aceeaşi zonă a fost semnalat un incident similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetăţeni.

Verificările efectuate sâmbătă de către specialişti au confirmat din nou că mirosul provine de la canalizare şi nu există niciun pericol pentru populaţie sau pentru desfăşurarea procesului electoral, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

miros de gaze
sectie de vot
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Horoscop 8-14 decembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Imunizarea împotriva virusului sinciţial respirator, extrem de necesară la copii. "Nu există tratament antiviral"
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Miros de gaze la o secţie de vot din Capitală. Specialiştii au mers de două ori acolo
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Apar primele critici după ce Netflix a anunţat că vrea să cumpere Warner şi HBO Max. Jane Fonda a răbufnit
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Viteza mare a internetului din România, exemplu despre cum inovarea poate dezvolta societatea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 2 minute
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 04 Dec 2025
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 04 Dec 2025
Diana Buzoianu, premiată, în timp ce criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Elena Cristian "a rămas mută" în direct la TV
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close