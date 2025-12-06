Viteza mare a internetului din România, exemplu despre cum inovarea poate dezvolta societatea

Potrivit acestuia, inovarea nu înseamnă doar o idee senzaţională, ci căutarea de soluţii care pot fi aplicate pentru îmbunătăţirea vieţii. Într-un interviu exclusiv pentru DC NEWS, acesta a explicat la ce se referă. Andrei Pitiş a primit la Gala Aspen premiul pentru Leadership în Inovare şi Tehnologie.

"Pentru mine, acest premiu înseamnă foarte mult. Nu e un premiu care mi se datorează doar mie, ci unei întregi echipe. Sunt oameni cu care am lucrat ca proiectele noastre să se poată întâmpla, oameni care au valorile pe care le promovează şi ASPEN şi fără de care în business nu poţi construi ceva durabil. Acest premiu înseamnă că lucrurile pe care le-am făcut sau la facerea cărora am participat împreună cu aceşti oameni sunt recunoscute", a declarat Andrei Pitiş.

Întrebat cum ajută inovarea în dezvoltarea statului, Andrei Pitiş ne-a declarat că "inovarea este un proces continuu. Toată lumea se gândeşte la asta ca la faptul că i-a venit cuiva o idee senzaţională cu care rupe norii. Inovarea pleacă de la întrebări, trebuie să vedem ce probleme avem, cu ce probleme se confruntă comunităţile locale, dar şi România în ansamblu, trebuie analizate aceste probleme şi să venim cu soluţii inovative la ele. Nu vorbesc doar de inovaţie tehnologică, ci de soluţii pentru care e nevoie de gândire îndelungă. Trebuie să facem grupuri de lucru care să pună problemele pe masă, şi apoi să caute răspunsuri sau soluţii inovative, să le dezbată şi să o aleagă pe cea mai bună.

Cred că inovaţia e soluţia, dar important este care sunt problemele şi cum vrem să le rezolvăm".

Avem nevoie de idei noi sau putem prelua ce au făcut alţii?

Viteza mare a internetului din România este cel mai bun exemplu de soluţie implementată foarte bine în România.

"Inovarea, cum ziceam, e un proces de a găsi soluţii. Ele pot fi inspirate din alte realităţi. Eu cred că s-a încercat de prea multă vreme să se aplice soluţiile altora. Suntem într-un moment în care trebuie să analizăm separat fiecare problemă pe care o avem de rezolvat, şi să venim cu soluţii care pot fi şi inspirate, dar şi altele mai noi. Spre exemplu, România are o viteză de internet foarte bună pentru că noi nu am avut telefonie celulară înainte, şi nu a existat nicio infrastructură. Când s-a făcut, s-a făcut bine din prima.

Dar nu cred că acum există vreo ţară care are soluţia perfectă pentru organizarea unei societăţi durabile bazate pe valori, proprietate privată şi pe liber schimb. Putem veni cu soluţii inovative pe această problemă şi putem fi noi o sursă de inspiraţie pentru alte ţări", a mai declarat Andrei Pitiş.