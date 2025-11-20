Prețul benzinei și motorinei, mai mare în România decât în Polonia, Suedia sau Spania. Adrian Negrescu: Ne sabotăm economia

Adrian Negrescu spune că asistăm la un nou episod din seria ,,Cum ne sabotăm economia”. Economistul lansează acest avertisment după scumpirea benzinei și motorinei, subliniind faptul că românii au ajuns să plătească mai mult pentru carburanți decât polonezii, suedezii și spaniolii, deși la noi salariile sunt mult mai mici decât în aceste țări europene.

"Asistăm, în aceste zile, la un nou episod din seria ,,Cum ne sabotăm economia”. Creșterea prețului carburanților pare de neoprit, iar autoritățile, în afară de declarații pompieristice, nu fac aproape nimic.

Ce arată statisticile privind prețurile la carburanți în UE

Dovadă că după scumpirile din ultimele săptămâni am ajuns, din păcate, în situația de a plăti carburanți (benzină și motorină) mai scumpi decât în Polonia, Suedia și Spania. Și nu ne comparăm cu ei la salarii, la costurile de producție.

Potrivit statisticilor, suntem abia pe locul 12 în Uniunea Europeana în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, dupa Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania și Suedia.

La motorină stăm și mai prost. Suntem pe locul 15 dupa Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania.

Cum justifică reprezentanții benzinăriilor creșterea de prețuri

Am văzut ce spun benzinarii. Că au crescut cotațiile internaționale pentru benzină și motorină și că, în general, costurile lor sunt mai mari. Întrebarea logică este – sunt mai mari decât în Spania, decât în Suedia, nu mai vorbim de Bulgaria și Polonia?

Aici trebuie să intervină statul, prin Ministerul Energiei, prin Consiliul Concurenței, să verifice care este realitatea. Este adevărat faptul că mai mult de jumătate din prețul carburanților este generat de taxele și impozitele percepute de stat. Dincolo de asta, se pune problema cum putem produce mai ieftin, întrebare pe care o adresez de luni de zile producătorilor de energie electrică, mai ales Hidroelectrica, companie care și-a permis să crească prețul de producție cu 60% în acest an, de am ajuns la o inflație de aproape 10%.

Soluțiile propuse de economistul Adrian Negrescu

Există soluții, se pot găsi modalități prin care să producem mai ieftin, atât energie cât și carburanți, două elemente esențiale în asigurarea competitivității economiei românești. Asta dacă vrem, bineînțeles.

Eliminarea sau aplicarea diferențiată a impozitului pe cifra de afaceri în funcție de specificul activității și de performanțele sectoarelor economice, anularea celebrei taxe pe construcții speciale (taxa pe stâlp) sunt doar două exemple de decizii care pot impacta în sens pozitiv economia.

Cu aceste prețuri foarte mari la energie, la carburanți, la utilități în general, nu vom face altceva decât să ne sabotăm economia, producția industrială, exporturile, nivelul de trai", a scris economistul Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Cât costă acum benzina și motorina în România

Prețul motorinei pare să se fi stabilizat în ultimele zile în jurul pragului de 8 lei pe litru, în timp ce benzina a urcat, în medie, peste 7,5 lei pe litru la stațiile de alimentare din România.

Joi, 20 noiembrie, dimineața, într-o benzinărie monitorizată, motorina era vândută cu 7,96 lei litrul, iar benzina cu 7,54 lei litrul, potrivit Digi24.