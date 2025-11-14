BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi estimează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, în creștere față de estimarea precedentă de 3%, a declarat vineri Mugur Isărescu.

„Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui preţurilor de consum are o traiectorie descendentă cvasicontinuă cu o ajustare amplă în trimestrul III anul viitor, o reducere de 5 puncte procentuale. Când? Atunci când iese din baza de calcul impactul direct al şocurilor pe calea ofertei.

Ce mai observăm? Că faţă de prognoza din vară, din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei.

Ce s-a subestimat în vară? S-a subestimat în primul rând impactul măsurilor administrative, liberalizarea pieţei de energie electrică şi majorarea impozitelor indirecte din trimestrul III, nai ales pe partea de electricitate şi, de asemenea, ca să spun aşa, un impact care e greu de măsurat, al anticipaţiilor inflaţioniste şi care s-a conturat.

Este un mediu politic, să îi spunem, şi social destul de tensionat în ţară în această perioadă şi bineînţeles că toate aceste discuţii împing creşterile de preţuri mai sus decât am anticipat noi în lunile de vară”, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Inflația va reintra în țintă abia în primul trimestru din 2027

BNR estimează că inflația va reintra în intervalul țintă în primul trimestru al anului 2027.

Mugur Isărescu a explicat că aproape jumătate din inflația din 2025 va fi generată de impozitele indirecte, TVA și accize, precum și de prețul energiei electrice și al gazelor naturale.

