Marea controversă cu Autostrada Moldovei / A7. Ați circulat pe ea?

După ce ne-am bucurat (noi, cei care am tot mers pe E85, celebrul drum al morții) că avem autostradă, nu ne-am imaginat și cum va fi.

E bine, dar nu prea. În primul rând, este foarte aglomerat și se circulă destul de haotic. De ce? Pentru că viteza maximă este de 130 km/h. Doar că... unul merge lipit de țeava de eșapament a celui din față, deci adio să poți pune o frână în condiții de siguranță. Nu se ține cont de menținerea distanței față de mașina din față. Altul merge pe banda de urgență. Nu că ar avea o problemă, ci pentru că vrea mai repede să ajungă acasă, desigur... chiar cu viteză mai mare decât ceilalți participanți la trafic.

Iar viteza maximă de 130 km/h poate ar trebui, cândva, redusă prin lege. De ce? Pentru că oricum nu ai cum, în multe porțiuni de drum, să circuli cu 130 km/h, ci cu maxim 70 km/h. Cel puțin așa se circula duminica aceasta.

O altă problemă este când de pe A7 intri pe A3, București - Ploiești, pentru că te intersectezi și cu oamenii care vin de la munte.

Poate o soluție ar fi și punerea unor radare astfel încât teribiliștii să fie descurajați să nu mai facă slalom și să nu mai accelereze până nu mai pot.

Iar faptul că avem autostradă nu ne va scuti de moarte dacă tot circulăm ca nebunii. Trebuie să învățăm să circulăm pe autostradă.

Să nu uităm că tronsonul de A7 dintre Focşani şi Adjud a fost deschis marţi, 23 decembrie, însă la doar câteva ore distanţă a fost înregistrat şi primul accident. Un autoturism, o autoutilitară şi un autocamion au fost implicate, iar 4 victime au rezultat din accident. Din fericire, de această dată, n-a murit nimeni.

Autostrăzile sunt construite, în principal, pentru transportul mărfii, nu ca să te plimbi până la McDonald's

Autostrăzile sunt construite, în principal, pentru transportul mărfii, lucru foarte important în economie. Sigur că acestea sunt bune și pentru turism, dar întâi de toate pentru marfă, nu pentru a te duce să mănânci la McDonald's.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, spunea, la DC News TV, care este motivul pentru care pe o autostradă abia deschisă au loc deja accidente.

„Motivul este de fiecare dată acelaşi în România. Nu ştim să circulăm în general. Şi mai ales nu ştim să circulăm pe autostradă. Când se deschide o autostradă nouă într-o zonă din România, localnicii se bucură, dar nu ştiu să folosească acest drum minunat. Eu tocmai am trecut pe acolo şi am văzut că se merge mult prea repede sau mult prea încet. Pe banda 1 prea încet, pe banda 2 prea repede. Nu se păstrează distanţa. Şi mai e şi acea informaţie transmisă de autorităţi care îl deformează pe conducătorul auto. Adică "facem autostrăzi şi nu mai sunt accidente". Și pe autostradă sunt accidente. Noi avem de 4,5 ori mai multe accidente pe autostradă decât în Franţa şi de 10 ori mai multe decât în Danemarca. Marea problemă rămâne înţelegerea traficului, dar şi acea informaţie că dacă avem autostrăzi, nu mai avem accidente. E greşită!”, ne spunea Titi Aur. Toată declarația o găsiți aici.

VEZI ȘI: Țara europeană în care depăşirea limitei de viteză de peste 50 km/h a devenit infracţiune. Amendă de 3.750 euro sau închisoare