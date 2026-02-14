Ce înseamnă, de fapt, o relație Part-Time. Psihologul Radu Leca: Momentul în care aduce multă bucurie, fericire și echilibru

Psihologul Radu Leca, invitat în cadrul emisiunii "Răspundem! Sâmbăta" de la DC NEWS, a vorbit despre relația Part-Time, explicând ce prespune, de fapt, acest tip de interacțiune dintre parteneri.

"Când vorbim despre relația Part-Time vorbim despre noțiunea de distanță. Când noi avem distanță, noi avem de fapt obligația de a avea grijă de mintea și de sufletul nostru în distanță, în raport cu elementele pe care le realizăm, cum și când le realizăm și în mod special alături de cine le realizăm deoarece relația Part-Time nu este doar o formă de consum de timp, ci este o formă de consum emoțional. Intrăm pe o structură valorică concretă, respectiv avem de-a face cu o noțiune ce descrie un tip de legătură în care apropierea apare în episoade.

Psihologul Radu Leca: Relația Part-Time este ca un laborator tip dorință

Avem de-a face cu personaje, nu sunt persoane reale, fiecare își ia un personaj, avem de-a face cu o apropiere în timp și spațiu care se realizează când se poate, cum se poate și dacă se poate. (...) Ritmul intermitent în astfel de cazuri influențează siguranța. Subiecții se simt siguri pe ei în interiorul relației Part-Time, nu văd altceva deoarece avem de-a face cu o apropiere care crește rapid, le place pentru că apare adrenalina, iar separarea activează sistemul de atașament, intermitența crește excitarea prin anticipare și noutate, apoi crește anxietatea prin lipsa de continuitate.

În interiorul sex-terapiei, relația Part-Time este ca un laborator tip dorință - dorință, frică, nevoie de control - toate acestea se întâlnesc la aceeași masă deoarece în interioriul terapiei de familie, cea de cuplu, relația Part-Time intră în tensiune cu roluri și ritualuri de familie pentru că subiectul chiar dacă este văzut ca făcând parte dintr-o relație Part-Time, tot familie îl simți, că vrei, că nu vrei", a explicat psihologul Radu Leca.

Pentru cine e potrivită relația Part-Time. Cazul în care "aduce foarte multă bucurie, fericire și echilibru"

Deși o relație Part-Time poate fi destul de complicată pentru unii și bulversantă, în unele cazuri acest tip de interacțiune poate aduce chiar fericire și echilibru, susține Radu Leca. Psihologul a explicat pentru cine este potrivită o astfel de relație.

"Să salvăm această noțiune de relația Part-Time, ca oamenii să se bucure de ea. Ea aduce foarte multă bucurie, fericire și echilibru, atât emoțional cât și cognitiv, atât în gânduri cât și în suflet, atunci când cei doi fac parte din două categorii fabuloase: lideri și elemente de parteneriat karmic. Cât timp cei doi sunt lideri de poziție pe ceea ce spun și fac în viața reală, cât timp ei sunt din punct de vedere karmic ceea ce trebuie pentru fiecare în parte, el pentru ea, ea pentru el, atunci relația asta va funcționa nu din poli de putere, ci din poli de egalitate.

Nu vor să fie controlați - s-a bifat pentru amândoi. Nu vor să dea raportul - s-a bifat pentru amândoi. Mănâncă, beau aceleași lucruri - s-a bifat pentru amândoi. Creează elemente netangențiale, ci directe, nu doar că se exprimă pe ideea că o proiectez, nu, o și realizez, împreună. Atunci când fac parte dintr-o structură de intimitate, că se întâmplă într-o scurtă vacanță, într-o scurtă excursie, într-un mediu potrivit, controlat de el sau de ea, elementele nu sunt anticipative, ci sunt real constructive. Noi nu putem într-o relație Part-Time să anticipăm și trebuie să construim un element care are o legătură cu o noțiune de viitor", a mai spus Radu Leca.