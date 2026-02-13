Un grup de fetițe a stârnit hohote de râs pe scena Românii au talent: „În zece ani vom cânta la Untold!”

Chloe Hozan, Natalia Vlad, Irina Daraban și Iulia Seulean au cucerit publicul cu o interpretare plină de forță a piesei „We Will Rock You”, a trupei Queen, dar și cu replicile lor spontane, care au stârnit hohote de râs în rândul juraților.

Rock autentic la 6 ani

Îmbrăcate în ținute atent alese și cu o atitudine demnă de artiști consacrați, cele patru ardelence au demonstrat că vârsta nu este un obstacol atunci când pasiunea pentru muzică este autentică.

Momentul lor pe celebra piesă „We Will Rock You” a fost marcat de prezență scenică, coregrafie sincronizată și multă energie. Publicul a bătut ritmul alături de ele, iar la final sala s-a ridicat în picioare.

„Ardelencele mele sunt foarte mândră de voi! V-ați pregătit și vocal și cu costume! Bravo!”, le-a transmis Andra, vizibil emoționată.

Replica serii: „Mamele de pe Shein!”

Dincolo de momentul artistic, fetițele au cucerit jurații prin naturalețea și inocența lor.

„Cine v-a îmbrăcat așa frumos?”, le-a întrebat Mihai Bobonete.

Răspunsul a venit prompt, din partea uneia dintre ele: „Mamele de pe Shein!”, declanșând râsete în sală și la masa juriului.

„Sunteți adorabile, frumoase, deștepte, talentate! Îmi vine să vă mănânc, să vă iau acasă cu mine!”, a spus Carmen Tănase.

La rândul său, Andi Moisescu a punctat: „Ele sunt definiția spectacolului în acest sezon!”.

Răspunsuri fără filtru

Dialogul cu jurații a continuat în aceeași notă savuroasă.

„Ați fost foarte bune! Se vede că vă înțelegeți foarte bine, că nu vă certați niciodată una cu alta!”, le-a spus Bobonete, înainte de a le provoca să răspundă la întrebarea: „Unde vă vedeți peste 10 ani?”

„La Untold”, a răspuns cea mai curajoasă dintre ele, făcând referire la celebrul festival din Cluj-Napoca, Untold Festival.

„Dar pe noi?”, a insistat juratul.

„La televizor, tot aici la Românii au talent!”, au răspuns fetițele în cor.

Momentul a culminat cu o glumă legată de vârsta lui Andi Moisescu. Întrebate unde îl văd peste 10 ani, una dintre fetițe a arătat cu degetul în jos, sugerând inocent că nu îl mai vede printre cei vii, stârnind un nou val de râsete în sală.

Patru de „DA” și un drum deschis spre finală

La finalul prestației, Trupa Glamour a obținut patru de „DA” din partea juraților, calificându-se în etapa următoare a competiției.

„Au niște personalități foarte puternice și o să ajungă departe. Una din ele a părăsit trupa înainte să intre pe scenă aproape din cauza unei mici dispute!”, a spus, amuzat, Mihai Bobonete, făcând referire la montajul din culise.

Cu energie, umor și o naturalețe cuceritoare, cele patru fetițe din Cluj-Napoca au demonstrat că spectacolul nu ține de vârstă, ci de pasiune și curaj.