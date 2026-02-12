Dr. Cristian Vântu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, a vorbit despre demersurile inițiate pentru modificarea legii sănătății și despre consultările organizate pentru a stabili direcția viitoare a sistemului medical.

„Ați avut audieri, ați discutat cu medicii de familie, cu reprezentanții lor... Se pregătește schimbarea legii sănătății, Legea 95/2006”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Am avut ieri prima dintr-o serie de întâlniri pe care le-am inițiat la Comisia de Sănătate a Senatului pentru a defini viziunea pe termen scurt și pe termen lung și felul în care ne dorim să arate medicina de acum înainte.

Inițiativa de a schimba legea a venit acum un an de la domnul profesor Cercel, cu care avem o colaborare foarte bună, la fel cu toți membrii Comisiei indiferent de coloratura politică, pentru că medicina este albă și am zis că totuși ar fi necesar să avem un dialog cu toți cei implicați.

Eu, fiind medic de familie, am insistat să ne întâlnim cu medicii de familie, cu organizațiile care îi reprezintă, cu Societatea Națională de Medicină de Familie, cu patronatul, cu o parte dintre sindicate, cu firme de software, cu Societatea Română de Informatică Medicală, au fost și niște reprezentanți ai unor societăți de asigurări private, deci cu toți cei implicați în acest proiect”, a spus dr. Cristian Vântu.

„Vom avea o lege nouă și flexibilă”

Dr. Cristian Vântu a explicat că schimbarea legii nu se va face peste noapte și fără consultare, iar noua lege va fi una flexibilă, adaptată digitalizării și inteligenței artificiale.

„Primul gând a fost acela de a-i liniști pe colegii mei medici de familie, pentru că eu, venind de acolo, le cunosc temerile, de a-i liniști și de a-i face să înțeleagă că nu va fi o lege pe care o vom da de astăzi pe mâine și care să presupună niște schimbări fără să îi consultăm. De astăzi înainte trebuie să legiferăm consultând și cerând opinia și acordul, în primul rând al celor implicați.

Da, legea se va schimba. Vom avea o lege nouă, flexibilă, care să acomodeze digitalizarea, inteligența artificială. Lumea merge înainte, indiferent că ne place sau nu. De aceea am și numit conferința „Medicina de familie în era digitală, oportunități și provocări”, pentru că vor fi provocări - digitalizarea în sine este o provocare - dar există și oportunități și dacă noi, medicii de familie, vom colabora, vom reuși să avem și beneficii din această schimbare care să compenseze provocările”, a spus dr. Cristian Vântu la DC News.

