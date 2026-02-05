Varicele, inclusiv formele sale ușoare sau asimptomatice, afectează aproximativ 80% din populația României, spune dr. Toni Feodor, medic Primar Chirurgie Generală și Medic Specialist Chirurgie Vasculară.

El a explicat, în exclusivitate pentru DC News, care sunt semnele bolii venoase cronice și când trebuie ca un pacient să se adreseze medicului.

Frecvența bolii venoase cronice

„Este o boală foarte frecventă. Undeva la 80% din populația României are această boală venoasă cronică, definită prin modificări de structură și funcție, care determină o simptomatologie și care necesită investigații și tratament.

Când spun 80%, includ și partea asimptomatică, fără semne clinice, dar și simptomatică cu acele părți inestetice, vene reticulare și telangiectazii, de multe ori neglijate, în spatele cărora se pot afla și modificări serioase ale structurii și ale funcțiilor venelor.

Varicele, în realitate, se prezintă la 30% din populația adultă, ca prevalență. Ca să facem un calcul, avem undeva la patru milioane de români cu această boală. Din punct de vedere economic, se consumă undeva la 2% din bugetul de sănătate pe această boală, incluzând complicațiile, progresia și stadiul tardiv, cum este ulcerul varicos. 60% din internările în clinicile de dermatologie reprezintă ulcerul varicos, care consumă resurse.

Pacientul ajunge mai întâi la medicul de familie, care îl trimite către investigații. Ele trebuie să cuprindă, obligatoriu, o explorare - o ecografie Doppler și, de aici încolo, dacă pacientul are aceste modificări ale tegumentelor, acesta este referit la dermatolog sau chirurg vascular pentru tratament”, a explicat dr. Toni Feodor, medic Primar Chirurgie Generală și Medic Specialist Chirurgie Vasculară, la emisiunea „Academia de Sănătate” de la DC Medical și DC News.

Când trebuie operate varicele

„Când indicați să se opereze varicele, dat fiind că unii vin prea devreme, alții prea târziu?”, a fost întrebarea acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii.

„Trebuie să avem semne ale bolii venoase cronice, adică prezența varicelor, edemul, hiperpigmentările. Pe lângă semne, trebuie să avem și o simptomatologie: pacientul trebuie să aibă acele 10 simptome, precum durere, prurit, crampe, arsuri, înțepături etc. Sunt semne și simptome caracteristice.

Dar trebuie să existe și o afectare a calității vieții. Din acel moment, ne trebuie o explorare ecografică, în care să identificăm sursa - cauza acestor modificări ale tegumentului. Se face o ecografie Doppler și se identifică sursa de reflux - care, de cele mai multe ori, în 70% dintre cazuri, este refluxul în vena safenă mare. Și aici trebuie diferențiat: refluxul în vena safenă mare prezintă nuanțe; un specialist în această boală poate să le identifice și să personalizeze tratamentul”, a mai punctat dr. Feodor, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

