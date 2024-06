Importanța studiilor clinice pentru pacienți. Prof. dr. Irinel Popescu: Oriunde pe suprafaţa Pământului, vor beneficia de acelaşi standard de îngrijire

"De studiile clinice beneficiază statul - ele sunt finanţate din bani privaţi. 30% se duc pe impozite, pe taxe. Statul încasează. După aceea, pacientul care beneficiază de acces gratuit la cele mai noi, mai performante terapii şi analize. Medicii care participă la cercetare se perfecţionează, pot să publice rezultatele cercetării. Ori, noi avem, raportat la numărul populaţiei, la structura acesteia un potenţial de 800 de milioane de euro pe an - să nu zic un miliard - din care am reuşit 70 de milioane. Nici măcar a zecea parte.

De ce? Pentru că în timpul crizei, în 2010, a fost tăiat cireşul pentru o pungă de cireşe. Adică pentru a introduce în bugetul general consolidat bugetul Agenţiei Naţionale a Medicamentului, să mai dilueze deficitul, au mutat ANMDM ca buget la bugetul consolidat şi salariile funcționarilor de acolo - şi sunt profesionişti reputaţi. În primul rând, la ANMDM nu poate să lucreze verișorul, cumnatul, fratele vreunui politician, pentru că acolo trebuie să fii farmacist, adică trebuie să ai o diplomă - nu e filologie, dreptul la privat nu îţi folosește. S-a depopulat, au plecat de la ANMDM. De aceea au fost întârzieri mari în aprobarea dosarelor şi practic este sărită România din calcul. Avem de recuperat circa 600 de milioane de euro", a spus Val Vâlcu, în emisiunea Academia de Sănătate, de la DCNews TV.

Vezi și: Ce lipsește cercetării clinice din România. Conf. Dr. Diana Păun: Cei care conduc spitalele nu înțeleg

"Spitalul beneficia de o cotă importantă de venituri din studii clinice"

"Evident că acest lucru nu se poate face peste noapte. Pe de altă parte şi trendul era altul până în 2010. Atât din perspectiva pregătirii personalului - eu ţin minte că cel puţin la nivel de universitate exista un entuziasm extraordinar al tuturor cadrelor didactice să participe la cursurile de pregătire în studii clinice, pentru că normal că trebuie să te şcoleşti în acest domeniu ca să cunoşti standardele pe care trebuie să le atingi. Numărul de studii clinice, la acel moment, era important.

ANMDM a avut, la acel moment, o structură de personal importantă, profesionişti bine pregătiţi - nu zic că acum nu ar avea, dar, din ce îmi amintesc, la nivel de spital.... Pe vremea aceea eram manager de spital şi perioada celor nouă ani cât am condus spitalul am contractat şi am derulat în Institutul Parhon aproape 60 de studii clinice - o cifră importantă.

Şi, pe lângă avantajele pe care le-aţi menţionat - pentru pacient în primul rând, pentru corpul medical, pentru stat - spitalul însuşi beneficia de o cotă importantă de venituri din studii clinice, cu care ne descurcam şi puteam să cumpărăm aparatură pentru spital, puteam să investim în diverse zone, pentru că o parte din studiile clinice reprezenta o cotă importantă. Lucrurile astea, din păcate, acum nu se mai întâmplă la aceeaşi intensitate, dar există toată premisele să recuperăm decalajul, pentru că şi la ANMDM lucrurile s-au normalizat şi colegii mei sunt foarte doritori să deruleze studii clinice", a spus conf.dr. Diana Păun.

"Bolnavii, oriunde pe suprafaţa Pământului, vor beneficia de acelaşi standard de îngrijire"

"Este o formulă pentru clinicieni de a câştiga şi vizibilitate ştiinţifică. În realitate, principalul lucrul pe care trebuie să îl facă este să corespundă unor exigențe de valoare a centrului şi, dacă centrul este evaluat şi inclus în lista internaţională a centrelor unde se pot efectua asemenea studii... Restul, finanţarea, contractele pe care le-aţi semnat au fost cu companii internaţionale care organizează studii clinice Finanțarea va veni din aceeaşi sursă. Totul este ca specialiştii noştri să corespundă cerințelor şi exigențelor actuale.

Şi mai e un lucru... În felul ăsta, se ajunge şi la un fel de uniformizare a rezultatelor, pentru că nu mai sunt studii făcute la Bucureşti, la Belgrad, la Paris, la Istanbul. Sunt studii multicentrice internaţionale, concluziile lor reprezintă standardul zilei respective. Ele vor fi transferate cât mai repede bolnavilor. Bolnavii, oriunde pe suprafaţa Pământului, vor beneficia de acelaşi standard de îngrijire", a spus prof. dr. Irinel Popescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News